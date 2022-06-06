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緯創六大事業助力 第三屆加速器招募六領域新創

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

緯創資通成立、AppWorks協助營運的 Wistron Accelerator 緯創垂直加速器第三屆開始召募新團隊，即日起至7月 18日開放申請，針對AI、物聯網雲端資安、教育與醫療新創六大領域新創，9月起協助加速。

緯創加速器每年限額招募兩屆，第一、二屆共有12家新創加入。Wistron Accelerator #3 將聯合緯創（3231）及其集團旗下緯創醫學、緯謙、緯育，以及啟碁（6285）、緯穎（6669）等公司共同參與，與新創探索各種合作機會，各公司副總經理以上的高階主管親自參與，除了擔任導師，提供入選Wistron Accelerator #3 的創業者在個人經驗、產業洞察、事業經營的交流外，也將提供入選新創進行 PoC (Proof of Concept) 實驗，加速商業模式成長的場域。

根據過往兩屆的實證經驗，緯創憑藉著在全球 ICT 產業的領導地位，以及上下游生態系的完整佈局，在 PoC 實驗場域、軟硬體整合開發兩個面向上，為加入緯創加速器的新創團隊，提供最實質的挹注與加速。例如，Wistron Accelerator #1 的 AuthMe、專攻身分認證及詐欺防範的AI解決方案，與緯創共同合作進行遠距醫療KYC身分認證的 PoC，為受到疫情影響，不便親赴醫院就診的民眾，提供更為便利的數位解決方案；Wistron Accelerator #1 的 3drens，開發智慧物流車聯網平台與車隊管理軟體模組，與緯創在軟硬體整合上合作，共同對印度市場的國際物流大廠提案。

緯創指出，加入緯創加速器的新創團隊，將可獲得的協助包含來自緯創集團的副總、C-level 層級等高階主管，提供產業面的專業建議；與緯創獨家合作 PoC；由緯創提供20萬贊助費用；AWS Cloud Credits；以及依據各自需求，參與AppWorks打造的創業者社群，與其他創業者交流。

緯創指出，目前規劃上，緯創加速器是一個3+3的6年計畫，第一個三年，將廣泛在各個垂直領域的 PoC 上，與加入的新創展開合作，第二個三年，則將視前一階段的成果，與新創開展更深度的合作，或是繼續擴大緯創加速器的規模。

緯創 創業 疫情 物聯網 雲端 資安

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