台灣微軟與104推旭日計畫 提供數位人才訓練與媒合

台灣微軟在2020年提出四年培育20萬在地數位人才的承諾，今（6）日加碼宣布與國內最大求職網站104人力銀行聯手推出「旭日計畫」，提供人工智慧與雲端等八大領域線上專業培訓免費課程並考取證照，並媒合54家企業夥伴提供職缺，為產業助力開拓數位轉型之路。

一零四資訊科技副總經理暨人資長鍾文雄表示，在數據統計 中發現，「數位轉型專家」的工作機會數量在過去五年激增963%。104人力銀行作為台灣微軟長期的合作夥伴，在人才培育上有志一同，除了共同深入校園推動AI Workshop幫助學生發展AI基礎能力外，推動旭日計畫希望協助人才多方位培養數位領域技能，取得理想職缺的入場券。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示，在台灣積極與產官學研組織合作推展各式數位人才培育計劃，在今（2022）年所提出「新定向 新台灣 邁向顛峰 Reimagine Taiwan – Let’s Roll」計畫中，希望「創造創新能量」，即栽培與國際接軌的數位公民，透過提供免費線上學習資源賦能數位能力。

台灣微軟和104人力銀行合作的「旭日計畫」，一站整合職、能、才三大面向，針對八大重點領域：人工智慧、雲端、大數據、流程自動化、客戶關係管理、企業資源規劃、資訊安全與Microsoft 365推出免費線上課程，滿足企業招聘與人才求職的需求。

「旭日計畫」鎖定社會人士及學生，提供橫跨多種數位領域的免費課程助力養成職場必備數位素養與能力。課程結束後還可獲得Microsoft專業認證免費考試資格認證數位即戰力；考取證照後可新增至求職履歷中，大幅增加面試機會，微軟在本次計畫中也媒合54家合作企業夥伴、提供超過260個工作機會。對於擁有數位證照的在職人才而言，一年內平均可獲得21%待遇提升 ，增加23%面試機會，跨產業轉職上看13%待遇提升。