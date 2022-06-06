英特爾招募女力 未來女性技術職要達四成

晶片大廠英特爾持續招募女力，預計今年在社會新鮮人職缺上，要招募至少30％的女性技術人才。

英特爾表示，該公司在全球致力於打造讓不同背景、文化的員工，都能受尊重與認可的職場環境，並發揮潛力。英特爾2021年擔任技術職務的女性員工數，為史上最多，超過2.6萬名，更設下2022年全球目標，在社會新鮮人職缺上招募至少30％的女性技術人才；而高階領導的女性主管及少數族裔人數也較過去增加一倍，分別是1,250位及380位，並持續往2030年目標的2,500位及760位邁進。

一位即將臨盆、任職於英特爾新竹辦公室的女性SoC設計工程師表示，該公司透過明確制度為女性員工打造優質工作環境，主管不僅提前協助產假前後的工作交接，她也能善用公司提供的16週全薪產假進行相關準備，產後重返工作崗位也可彈性調整工作時間和環境。

另外，英特爾也提供彈性遠距工作機制，該公司有新竹辦公室的某位技術職主管，在主管同意的情況下，選擇特定時間到新竹辦公室上班，其他時候則是在家上班，與總部或新竹連線。英特爾也在全球疫情影響下給予員工設備補助金，添購居家辦公所需的工具。

英特爾在企業RISE 2030目標中，希望讓高階領導層中的女性和少數族裔的人增加一倍，並將女性在技術職務比例提高至40%。