慶祝台灣工程師節 英特爾擴大女性工程師招募占比

英特爾今天宣布，將持續擴大擔任技術職務的女性員工比率。英特爾去年女性工程師人數，創下史上最多，超過2.6萬名，今年全球目標，在初階職缺上招募，女性技術人才占比，至少要達30%；高階領導的女性主管及少數族裔人數也較過去增加一倍，分別是1,250位及380位，並持續往2030年目標的2,500位及760位邁進。

英特爾副總裁汪佳慧指出，公司為了突破性別框架、營造職場多元包容文化，期望為整個產業建立更多樣化的人才管道。

為慶祝台灣工程師，英特爾台灣分公司也宣布持續擴大女性工程師招募比重並提供更高彈性工時和友善的職場環境。

一位即將臨盆、任職於英特爾新竹辦公室的女性SoC設計工程師表示，英特爾透過明確制度為女性員工打造優質工作環境，降低女性在職場上可能面臨的不便與問題。

這位女性工程師說：「我的主管不僅已提前協助產假前後的工作交接，我也能善用英特爾提供的16週全薪產假進行相關的準備，即便產後重返工作崗位，也可以彈性調整工作時間和環境，有餘裕面對各種生活狀況！」

此外，英特爾台灣分公司男性員工的陪產假（從陪伴另一半產檢時就可開始使用）則有20個工作天。

同樣於新竹辦公室服務的某位技術職主管，則以親身經驗分享英特爾的職場環境如何彈性。「在完成工作任務並與直屬主管達成共識的前提下，英特爾會根據每位員工的狀況、工作性質、單位目標以及環境因素等，提供合理與人性化的工作彈性。」

他表示，「因個人家庭因素，我無法在新竹定居，從台北到新竹我的通車時間單程是100分鐘，在主管同意的情況下，我可以選擇特定時間到新竹辦公室上班，其他時候則是在家上班與總部或新竹連線，工作溝通無縫接軌！」此外，英特爾提供員工多樣化的工作應用軟體，還能依據個人業務的需要，申請購買合法、合規的軟體，並在全球疫情影響下給予員工設備補助金，添購居家辦公所需的工具。

汪佳慧表示，英特爾也認為打造多元性別認同LGBT+價值與歸屬感的工作環境，也是企業責任的一環。

她說，因長期推動LGBT+友善文化，英特爾自2002年以來，有17年被人權運動組織（HRC）列入企業平等指數（CEI）一百分滿分的高度肯定。同時，身為全球國際企業，英特爾也以員工資源小組（ERG）方式凝聚不同種族、性別取向以及宗教信仰的員工向心力，藉由ERG作為內部網絡強化團隊合作與交流學習，如今有超過20%的員工是ERG成員，同時英特爾也在2021年Fortune 100強企業中，拿下宗教平等、多元化和包容性指數的第一名。

汪佳慧表示：「英特爾積極落實職場多元包容精神，讓不同性別、不同膚色、不同信仰的員工都能在組織中獲得尊重並且找到歸屬感。」

展望未來，英特爾希望在企業RISE 2030目標中，讓高階領導層中的女性和少數族裔的人增加一倍，並將女性在技術職務比例提高至40%。

此刻距離目標仍有一段路要前行，但英特爾積極自內部員工、外部供應鏈夥伴、乃至於發揮科技專長擴及社群，努力實踐對多元包容的企業永續承諾，不只是為了履行RISE 2030目標，更重要的是，英特爾相信打造多元包容的職場環境，有助於激發員工的認同感與創造力，對於以科技推動世界進步的英特爾來說至關重要。