聯合再生5月營收15.4億元 月增43.6%
聯合再生(3576 )今日結算2022年5月自結合併營收為15.4億元，月增43.6%，年增21%；累計至2022年前五月合併營收為73億元，年增 38%。
聯合再生表示，雖然受到新冠疫情及梅雨季影響，5月出貨已回到正常水位。聯合再生今年將投入新產能大尺寸電池M6 (166毫米)與M10 (182毫米)產線，M6年產能將達350MW，擴產後台灣太陽能電池總產能將達1.3GW（10億元）；模組產線也將同步進行大尺寸的升級與優化，總產能將達1.2GW。目前大尺寸機台已經開始裝機，以因應下半年旺季需求。
聯合再生指出，台灣政府目前積極推動能源轉型，力拼2050淨零碳排，但是經過數次大規模停電後，越發凸顯綠能重要性，台灣太陽能建置量目標在2025年須達成20GW，至2022年4月太陽能累積安裝量為8.168GW，2022年1-4月新增裝置量不到500MW（百萬瓦，預估新增建置量將集中於下半年，成長動能可期。
聯合再生表示，將持續開發建置太陽能案場，到今年年底聯合再生全球將自有約250MW太陽能電站的優良資產，對台灣綠能創能做出極大貢獻，系統獲利將持續擴大，為公司貢獻至少20年固定電費收入且有效提升聯合再生獲利狀況。
聯合再生強調，公司營運規模持續成長，公司經過生產績效改進、開發新事業及企業組織調整後，已能夠穩定獲利，並持續為股東創造價值。
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