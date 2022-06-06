AWS部署全新AWS Local Zone 實現毫秒級延遲效能

Amazon Web Services（AWS）宣布將在台灣推出全新 AWS Local Zone（本地區域）。AWS 本地區域為一種新型的基礎設施部署類型，將 AWS 運算、儲存、資料庫及其他服務部署在緊鄰人口密集、產業集中，或資訊科技中心的雲端邊緣，讓企業及機構客戶更近距離地為終端用戶或本地端資料中心部署毫秒級延遲的應用，AWS 台灣暨香港總經理王定愷表示，AWS 本地區域將以節省成本、可擴展性及高可用性等優勢，助力更多不同類型的大中型企業、新創公司及 AWS 合作夥伴，為終端用戶帶來劃世代的低延遲應用。

AWS 本地區域由 AWS 進行管理與支援，台灣客戶無需花費額外的時間及精力處理支援低延遲應用的採購、營運和基礎設施維護。AWS 本地區域也讓客戶能夠在位於台灣本地的資料中心執行特定應用並無縫連結到 AWS 區域，同時確保使用他們熟悉的 AWS API 及工具時仍保持這些混合部署的超低延遲效益。

全新 AWS 本地區域能幫助台灣的客戶實現延遲時間為毫秒級的效能，適用於遠距即時遊戲、媒體與娛樂內容創作、直播影片串流、工程模擬、擴增實境與虛擬實境（AR、VR）、邊緣機器學習推論等應用。

AWS 台灣暨香港總經理王定愷表示，為台灣客戶拉近與雲端邊緣的距離，滿足他們的業務需求，AWS 本地區域將以節省成本、可擴展性及高可用性等優勢，助力更多不同類型的大中型企業、新創公司及 AWS 合作夥伴，為終端用戶帶來劃世代的低延遲應用。

此次 AWS 宣佈在台落地本地區域，中華電信將進一步與 AWS 深度合作，滿足企業高頻寬、低延遲存取及高速資料處理的要求與期待。企業更可透過中華電信 5G 及與 AWS 充分結合的國際雲網服務架構，鏈結全世界的雲網融合服務，以協助企業立足台灣、放眼世界，成功數位轉型、迅速拓展全球市場。

而作為金融科技領頭羊，國泰金控立足台灣、放眼國際，不斷導入最新技術並攜手各界，打造國泰金融服務生態圈。國泰金控資深副總經理姚旭杰表示：「為了持續推進金融業利用雲端發展，國泰集團將利用 AWS 在台灣的投資與長遠計畫，加速國泰金控接軌國際金融雲端趨勢，提升各項金融服務的穩定性、安全性、即時性與延展性，爲客戶提供多樣且便利的金融服務體驗。」

另外，提供雲端顧問諮詢與雲端教育培訓服務的伊雲谷，於2014年起即為 AWS 的合作夥伴。伊雲谷執行長蔡佳宏表示，伊雲谷一直秉持著「客戶至上」的精神，為客戶提供兼具高彈性、高韌性與高安全性的解決方案，與客戶一同在雲端上成長，是伊雲谷的企業使命。AWS 在台建設本地區域，將讓伊雲谷協助更多產業推動數位轉型，伊雲谷期待透過 AWS 本地區域，為客戶提供更完整的解決方案，利用低延遲與高效能的優勢，幫助台灣高科技、製造、金融等各重要產業實現資料分析、機器學習等技術，加速他們數位轉型與永續經營的進程。

博弘雲端科技是遠傳集團的子公司，也是台灣第一家 AWS MSP 雲端託管服務的合作夥伴，為各產業客戶提供雲端遷移、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。博弘總經理何冠生表示，博弘致力於解决客戶的挑戰，並長期為數位轉型或系統遷移客戶創造價值，相信未來 AWS 本地區域的落成，能滿足各式低延遲與混合雲應用的需求。我們期待攜手 AWS 一同幫助更多客戶成功上雲。

果核數位是 AWS 通路合作夥伴，前身為遊戲橘子 IDC、資安、系統及網路事業部門，協助橘子（6180）集團評估雲端、資安等相關 IT 服務。果核數位總經理丁瑋明表示，AWS 在台落地本地區域有助於果核為當地用戶提供對延遲高度敏感與運算密集型的相關應用，更有助於我們進一步提供給台灣玩家低延遲、高效能的遊戲體驗，未來更期待能藉助 AWS 的豐富經驗與雲端優勢加速轉型，幫助我們延伸業務至電商、影視、金流等領域，朝泛網路公司的長遠目標前進。