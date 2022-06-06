是方5月營收創新高 明日股東會擬通過配息9.3元

是方電訊（6561）今（6）日公布5月營收2.66億元，創歷史單月新高，累計前5月營收也創歷年同期新高。是方7日將舉行股東會，通過去年財報及股利政策，每股將配發9.3元現金股利。

是方5月營收2.66億元，年增13.05%，月增8.6%，累計前5月營收12.6億元，年增9.2%。是方日前就指出，樂觀看待今年營運，看準雲端、網路及IDC需求持續成長，可望再創營收、獲利高峰。

是方今日上漲1.5元，收300.5元，是方受惠受惠於網路IDC及雲端需求增溫，近年營收成長速度增溫，去年營收28.01億元，每股稅後純益9.75元，營收、毛利率、獲利均創歷史新高，每股將配發9.3元現金股利，盈餘分配率95%，現金殖利率3.1%。

是方是中華電信（2412）旗下大金雞，主打雲端、IDC、網路、語音四大產品線，主要客戶除台灣電信及企業客戶外，美國五大尖牙股FAANG的Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google也是是方的客戶或合作夥伴，近年跨足健康、資安等新服務。

是方去年投入約20億元，興建第四座IDC機房，以光纖與是方現有IDC相連結，預計2023年底正式啟用。是方看好，2022年雲端及IDC需求持續成長，更搶進東協十國等國際市場，組成東南亞最大IDC聯盟，打造國際雲端網路服務市集，要成為東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心，可望持續推升營運成長。