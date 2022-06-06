外在雜音多 瑞昱：市場對半導體需求仍有成長空間

由於受新冠疫情、半導體供需失衡及地緣政治衝突的影響，全球仍面臨諸多的挑戰。瑞昱（2379）認為，儘管如此，隨著5G通訊、網際網路及人工智能大趨勢的發展與升級，市場對於半導體的需求仍有許多成長的空間。

瑞昱今年會推出一系列新產品，強化各重點市場的產品組合，以維持營運成長動能及技術領先力；將於6月8日召開股東會。

無線網路通訊部分，瑞昱認為，Wi-Fi 6無線網路晶片去年在個人電腦及路由器市場逐步取代Wi-Fi 5，預期在今年成為主流規格。除了精進Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E 的設計與開案外，也將致力於開發下一個世代Wi-Fi 7的產品。

藍牙晶片多角化發展已有相當成功的實績，瑞昱表示，新一代主動式抗噪（ANC）藍牙耳機晶片與藍牙5.2 BLE Audio技術，將進一步擴大藍牙音訊市場應用；展望未來，在個人娛樂及智能家居外，也瞄準工業應用、醫療、以及車用市場，提供多層面跨領域更多元的使用範疇。

乙太網路方面，瑞昱2.5GbE乙太網路控制晶片已經廣泛用於電競主機板、中高階個人電腦、交換器、以及網路擴充介面配件上，今年將推出新一代2.5GbE 以及支援更高速5GbE乙太網路解決方案，以期滿足高度數位化的後疫情時代的市場需求。

瑞昱表示，對速度、支援介面、安全性及資安都有越來越嚴格的要求，公司已成為車用乙太網路的重要供應商，在未來也將持續提供具競爭力的產品，擴大營收及市占規模。

在疫情逐步解封的影響下，瑞昱表示，商用型機種於去年下半年開始接續消費型機種成為支撐PC市場動能的主要應用，除持續耕耘既有語音識別，語音喚醒與降噪技術，並加入深度學習技術，在語音應用上打造良好的使用者經驗，讓使用者不管是在工作或是日常生活皆得以享受便捷的語音控制相關應用，成為新一代用於電腦產品的最佳語音與音質整合方案。