美系外資三原因看好穩懋 調高評等至加碼、目標價271元

穩懋（3105）5月間盤中一度下探至188.5元，股價從去年封關的374.5元一路下滑，跌幅達49.66%，之後股價反彈，今（6）日挑戰季線，終場收在234元，上漲13元，漲幅5.88%；美系外資認為穩懋股價先前下跌已反映不利因素，加上庫存去化及預估第3季可望季增2成，決定將評等由中立調高至「加碼」，目標價從229元調高至271元。

穩懋第1季營收55.97億元，季減22%，年減7%；毛利率30.6%，季減9.9個百分點、年減2.9個百分點；稅後純益7.86億元，季減53%，年減28%，每股純益2.08元，單季EPS創11季來低點。

穩懋為全球砷化鎵代工龍頭廠，預估第2季營收季減7~9%，毛利率約27~33%，營運展望偏保守；但第3季在美系客戶推出新款高階機後，預估市場需求可望強力回升。

穩懋股價去年以374.5元封關，今年股價一路走低，一度在5月10日盤中下探至188.5元，近期則是反彈走揚，今日盤中一度拉升至237.5元，站上季線，終場收在234元，季線得而復失。

美系外資表示，除看好穩懋風險和回報改善、市場地位之外，加上Wifi 6E可望刺激Wifi PA需求，穩懋將在這波高階手機導入6E功能的趨勢中居有利地位，另外，光學包括3Dsensing、LiDar等，也將是穩懋長期成長動力，未來在AR/VR/MR設備所將推動的感知相關主題，穩懋也將是關鍵的參與者。

美系外資表示，中國大陸手機市場的需求、庫存消化可能是投資人關注的重點，穩懋先前股價回檔，已反映利空因素，另外，已經過2~3個季度的庫存消化，且預估第3季將季增20%，三大原因看好下，決定調高穩懋評等至加碼，目標價調高至271元。