群創響應世界環境日 深化低碳轉型奔向淨零未來

響應全球2050年淨零碳排共識已刻不容緩，群創光電（3481）期許透過持續深化低碳轉型意識，以具體策略規劃及實際作為因應，並規劃參與國際永續倡議，力邀合作夥伴及企業共同響應，為守護生態環境付諸行動，邁向淨零未來。

今年6月5日世界環境日，聯合國以「只有一個地球(Only One Earth)」為主題，呼籲各國推動落實環保行動，實踐全民綠色生活。面對全球氣候變遷、減緩氣候衝擊議題，群創董事長暨執行長洪進揚表示：「因應全球2050年淨零碳排共識，群創近年來持續展開一系列減碳專案，今年更成立『群創淨零減碳攻略行動』，並同時呼應今年世界環境日主題，針對綠色生產與低碳生活等面向進行減碳控管，致力邁向淨零永續。作為企業公民，群創以本業核心能力出發，透過推動各項減碳永續解決方案，攜手供應鏈強化綠色競爭力，同時持續深耕永續價值鏈，以實際的行動守護地球。」

在綠色生產面向，群創接軌國際標準導入ISO50001管理系統於前段製程廠與後段模組廠，透過能耗分析及節能行動，去年已達到2,846萬度節電績效，約達1.45萬tCO2e減碳效益。此外，更建構「iFM （intelligent facility management） 大數據平台」，監控與收集電力、用水、化學品使用、廢氣及廢水排放等各項動態數據，以運籌帷幄廠內能資源減碳分析。

同時，群創首創電子業導入沼氣發電，利用廢水處理系統反應後產生沼氣，經由沼氣發電機進行發電，2021年發電量更達近約80萬度電力。此外，含氟化物（FCs） 溫室氣體排放一直是面板產業關注議題，群創透過裝設尾氣削減設備，每年可減少達30萬公噸以上二氧化碳排放，於2020年FCs削減率已達2016年的39.5%，2025年更將削減率目標提升至2016年的49%，以落實永續環境的行動。另外，群創也推動內部碳定價（ICP），將國內外關注、國內碳價衝擊、中長期碳目標設定、電子業發展趨勢等四大相關議題之風險挑戰轉化為機會，以實現環境保育恆久決心目標。

在低碳生活面向，群創致力打造「綠色永續生活」，期望環境永續觀念能深植與落實於員工生活價值觀中。同時，群創響應環保署推動綠生活政策，除陸續推動員工餐廳取得「綠色餐廳認證」，並以支持友善耕作與低碳飲食之外，亦持續推動辦公室綠化管理，致力打造綠美化、低碳、永續之環境，目前已陸續接獲「綠色辦公室認證」肯定。此外，群創亦積極推動綠色交通工具服務，包括廠間綠能接駁車、保全巡邏電動車等，以落實淨零未來目標。