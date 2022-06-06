南亞科5月合併營收61.97億元 15個月來低點

受到總體經濟不佳、大陸封控造成長短料不順等因素影響，南亞科(2408)今(6)日公布2022年5月合併營收降至61.97億元，為15個月來低點，月減6.1%，年減18.50%；累計前五月合併營收為327.42億元，與去年同期約略持平。

南亞科董事長吳嘉昭稍早主持股東常會後表示，目前DRAM產業籠罩在高通膨引發原物料上漲、俄烏戰爭、大陸封控及相關晶圓吃緊造成長短料等四大變數，他強調對科技業及DRAM產業，都是很大的挑戰。

儘管如此，吳嘉昭表示，南亞科對未來營運仍抱持樂觀，主因DRAM是電子產品智慧化的關鍵元件；智慧型手機、伺服器、數據中心是目前最大應用區塊。隨著5G、AI、物聯網、大數據、自駕車及元宇宙相關技術的發展，結合各種消費型智慧電子產品的創新應用，DRAM每年位元需求成長15%至20%。

但吳嘉昭表示，由於去年DRAM需求強勁，尤其三星將部分產能轉往生產CIS影像感測器等邏輯產品，造成南亞科DRAM產品賣光光，幾乎沒有什麼庫存，因此今年預估未來成長空間有限。

在面臨四大變數下，南亞科仍將力求今年營收與去年相當，並透過優化產品組合，穩定提升獲利，希望能繳出穩定獲利成績。