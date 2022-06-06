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群光五月營收逼近百億 趕工補出貨缺口

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

群光電子（2385）今（6）日公布5月份自結合併營收為98.63億元，較四月份大幅跳升22%，也比去年同期增加17%，為同期歷史新高紀錄。累計前5月自結合併營收為467.69億元，年增13%。

該公司表示，4月份上海與昆山地區封城，使得該地區的客戶無法順利拉貨，因此整體上下游供應鏈的4月份營收均受到影響，目前這些地區均已解封，自五月份開始，客戶仍維持強勁的需求，訂單並未消失，遞延至未來月份，因此群光五月份營收大幅跳升至逼近百億元，且仍在努力補足之前無法順利出貨的訂單，預期未來幾個月仍需要加速趕工補足出貨缺口。

目前群光位於中國大陸的廠區運作均正常，泰國廠區則為未來重點擴產地區，群光將深化全球供應鏈布局，為客戶提供更多元產地的製造服務，替客戶降低風險。

法人表示目前NB市場中，商用機種一枝獨秀，群光自去年開始就特別著重於商用NB鍵盤的擴展，因為採用LED背光模組後，附加價值較一般NB鍵盤高，也是今年鍵盤營收能夠持續成長的主要動力來源。

另外，群光的2-in-1裝置鍵盤今年預計出貨暢旺，單價更優於商用NB的LED背光鍵盤，因此法人預估高單價鍵盤營收比重今年將持續攀升，有利於獲利表現。

此外，法人亦看好群光今年AI影像產品，因為今年陸續推出智慧家庭、商用視訊會議、商用監測系統、車用的駕駛監測系統與拋棄式內視鏡影像產品，再加上今年半導體IC料況舒緩以及泰國產能的配合，預估整體影像營收約有兩成的成長。

群光去年獲利創新高，每股稅後純益達8.71元，優於市場預期。今年已確定配發6.1元現金股利，股息配發率為70%，目前現金殖利率為7.1%，是優質的高殖利率股，吸引長期投資人。群光將於6月10日舉行股東常會，除息交易日訂於6月16日，現金股利發放日為7月15日。

群光 營收 鍵盤

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