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影響經貿依存的只有政治 陳冲：全球化成煙霧彈

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
行政院前院長陳冲、新世代金融基金會董事長。本報資料照片
行政院前院長陳冲、新世代金融基金會董事長。本報資料照片

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今天針對全球化問題發表看法，過去談全球化，或全球化的逆流，只是一種過程。而今談論全球化1.0、2.0甚至3.0版，應只是煙幕彈，真正會影響世界經貿相互依存的因素，恐怕是戰略思維、地緣政治、合縱連橫，而不再是過去的「金拱門理論」。

陳冲指出，佛里曼在其早期全球化名著「The Lexus and the olive tree」中，曾對全球化有一段生動的觀察，也就是2個都有麥當勞的國家不會發生戰爭。當時他的立論基礎，不外是當兩國都有麥當勞門市，表示彼此經濟有所整合，國民所得亦已達一定水準，政府及民眾自不願輕啟戰端，遇有爭議會儘量用戰爭以外的方式解決，稱為「金拱門理論」(Golden arches theory)。

陳冲提到，5月16日麥當勞宣布退出俄國市場，意謂1990年(冷戰結束)起該公司在蘇聯陸續所建立的850家門市，就此易手絕跡，這是俄烏戰爭引發西方國家制裁的結果，但也說明風行一時的全球化已有結構性的改變，地緣政治的角力已經扭曲了比較利益的理論。

陳冲表示，人類這一波全球化始自1980年代，但其實命運多舛，光看反全球化、逆全球化、慢全球化等名詞，就可知道他在20年前於台中中興大學演講，提到「全球化還沒全球化，反全球化業已全球化」的說法，所言不虛。

他認為，近2年來更傳出全球化2.0的名詞，與其說是進階版，不如說是一種「全球化不再」美化的說法。美國前總統川普對全球化嗤之以鼻，但多是民粹語言，沒啥論理依據。至於美國貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）則是較為言之有物的美方高層，她在5月初的2場研討會發表的言論，堪稱所謂全球化2.0或者(婉轉)推翻全球化的代表作。

戴琪當時說，以往的全球化是以消費者掛帥(概念化)，為1.0版，美國人的機會與薪資都受傷害，在2.0版不再偏重消費者觀點，而要重視工作者權益，努力提高美國勞工的收入與機會。在另一場合，戴琪表示，在新版全球化，不能只追求效益與低成本，而要有誘因獎勵與建立韌性。整體而言，以往國際貿易，注重消費者利益的極大化，全世界也分工合作，追求比較利益，但不能因此傷害美國勞工的就業與荷包，而且在疫情及俄烏戰爭的經驗下，韌性就是要確保關鍵元件、材料持續供應的能力。

陳冲認為，思路縝密、只考慮美國利益的戴琪，是未來「台美21世紀貿易倡議」的主要談判對手，不禁為我方團隊捏一把冷汗。

陳沖指出，由印太經濟架構（IPEF）及台美21世紀世紀倡議的華麗詞藻，不難看出美國意圖掌握議題的主動，到目前為止，很明顯半導體是路人皆知的目標。再由拜登亞洲行所拋出的話題，半導體生產鏈搬回美國，當然是中期的目標，目前一時如不能遂行，也要在策略上拉攏台廠(或台積電)，故須在乏善可陳、台美專用的TIFA外，另祭出新創的21世紀貿易倡議；又唯恐台海局勢難以掌握，故在訪問南韓時，擺出以三星為備胎的戲碼，凡此種種，甚至都已經超出經貿全球化的範疇。

他強調，過去談全球化，或全球化的逆流，只是一種過程。而今談論全球化1.0、2.0甚至3.0版，應該只是煙幕彈，真正會影響世界經貿相互依存的因素，恐怕是戰略思維、地緣政治、合縱連橫，而不是金拱門理論了。

美國 陳冲 麥當勞

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