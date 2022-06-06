緯創加速器招募 AI、物聯網、雲端、資安等新創加入

由緯創（3231）成立、AppWorks 協助營運的 Wistron Accelerator 緯創垂直加速器，自 2021 年 4 月正式啟動至今已邁入第二年，第三屆自即日起至 7 月 18 日開放 AI、物聯網、雲端、資安、教育與醫療新創申請，並將從9月起開始加速。緯創加速器每年限額招募兩屆，第一、二屆共有 12 家新創獲選加入。

過去一年來，在緯創由上至下、由內而外的推動與努力下，Wistron Accelerator #3 將聯合緯創及其集團旗下緯創醫學、緯謙、緯育，以及啟碁（6285）、緯穎（6669）等公司共同參與，與新創探索各種合作機會，由各公司副總經理以上的高階主管親自參與，除了擔任 Mentors，提供入選 Wistron Accelerator #3 的創業者在個人經驗、產業洞察、事業經營的交流外，也將提供入選新創進行 PoC (Proof of Concept) 實驗，加速商業模式成長的場域。

根據過往兩屆的實證經驗，緯創憑藉著在全球 ICT 產業的領導地位，以及上下游生態系的完整佈局，在 PoC 實驗場域、軟硬體整合開發兩個面向上，為加入緯創加速器的新創團隊，提供最實質的挹注與加速。

例如，Wistron Accelerator #1 的 AuthMe、專攻身分認證及詐欺防範的 AI 解決方案，與緯創共同合作進行遠距醫療 KYC 身分認證的 PoC，為受到疫情影響，不便親赴醫院就診的民眾，提供更為便利的數位解決方案；同樣是 Wistron Accelerator #1 的 3drens，開發智慧物流車聯網平台與車隊管理軟體模組，則與緯創在軟硬體整合上合作，共同對印度市場的國際物流大廠提案。

緯創董事長林憲銘指出：「成立緯創加速器，最重視的是期待在科技與創新上，為產業與社會創造更深遠的正面影響，而不是短期的效益。」由於透過創新或創業，持續成長為一個成熟的商業模式或事業，往往是一個長期且不斷優化調整的過程，因此，在目前規劃上，緯創加速器是一個 3+3、為期 6 年的計畫，第一個三年，將廣泛在各個垂直領域的 PoC 上，與加入的新創展開合作，第二個三年，則將視前一階段的成果，與新創開展更深度的合作，或是繼續擴大緯創加速器的規模。

AppWorks 董事長暨合夥人林之晨指出：「在與緯創密切協作經營 Wistron Accelerator 的過程，我們看到緯創全集團由上到下，展現出高度的熱情、耐心與執行力，去支持獲選新創的 PoC 與業務成長需要。創業者能有機會密切與緯創這樣全球性的集團合作，站在巨人的肩膀上加速創業進程，並且向緯創優異的經營團隊學習，是創業旅程中很難得的契機，我鼓勵有興趣的創業者，要好好把握。」