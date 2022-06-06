群電5月營收35.58億元、月增14.8% 為同期新高

電源大廠群電（6412）公布5月合併營收35.58億元，月增14.8%，年增8.8%，為同期新高。累計今年前五月合併營收171.5億元，年增4.5%。

群電表示，本季因大陸封控防疫，進料及出貨受到干擾，不過最糟的時候已過。5月各地逐步解封，雖然有些客戶和供應商營運尚未完全恢復到封控前水平，物流的挑戰還是很多，但整體供應鏈的狀況，已經比4月好轉許多。展望6月，原物料和物流的瓶頸可望進一步紓解，公司的生產、出貨有機會比5月更順暢。

至於終端需求的部分，群光電能指出，在總體經濟的不確定性下，筆電電源出貨量很難超越去年高峰，不過群光電能的筆電電源結構已經出現質變，在整體筆電電源的營收中，大瓦特數筆電電源的營收貢獻已超越4成，累計1-5月營收成長率維持40%以上的快速成長，目前訂單能見度已經看到下半年，是公司維持營收成長的一大驅動力。

伺服器電源方面，來自品牌及雲端服務供應商客戶的訂單十分強勁，但目前仍因缺料無法完全滿足客戶需求，公司已積極變更產品設計分散採購，新產品設計預計於第3季陸續上線，預計可帶動下半年出貨走高，今年伺服器電源營收成長雙位數的目標不變。另外，新產品通訊電源於去年第4季開始量產後，訂單規模快速提升，本季底還有更高階的新機種要量產，預期通訊電源的營收貢獻將逐季走揚。