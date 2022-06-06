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台灣微軟攜手104推出旭日計畫 培育數位人才

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣微軟與國內最大求職網站104人力銀行聯手推出「旭日計畫」。圖/業者提供
台灣微軟與國內最大求職網站104人力銀行聯手推出「旭日計畫」。圖/業者提供

疫情使人們反思生活模式，也加速了企業數位轉型的腳步。根據麥肯錫於2021年針對台灣企業進行的調查，83%企業將數位轉型視為未來的成功關鍵，其中高達46%企業認爲缺乏數位轉型人才是首要問題。微軟長期於致力人才培育，更在2020年提出四年培育20萬在地數位人才的承諾，今（6）日更加碼宣布與國內最大求職網站104人力銀行聯手推出「旭日計畫」，提供人工智慧與雲端等八大領域線上專業培訓免費課程並考取證照，並媒合54家企業夥伴提供職缺，為產業注入活水助力開拓數位轉型之路。

一零四資訊科技股份有限公司副總經理暨人資長鍾文雄表示：「在企業數位轉型的浪潮下，擁有數位化思維的人才炙手可熱。我們在數據統計中發現，『數位轉型專家』的工作機會數量在過去五年激增963%。104人力銀行作為台灣微軟長期的合作夥伴，在人才培育上有志一同，除了共同深入校園推動AI Workshop幫助學生發展AI基礎能力外，更進一步攜手推出『旭日計畫』，希冀協助人才多方位培養數位領域技能，取得理想職缺的入場券。」

台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示：「人才培育一直是微軟的重要使命，有感於產業快速邁向數位轉型但缺乏具備數位專業技能的人才，我們在台灣積極與產官學研組織合作推展各式數位人才培育計劃，在今(2022)年所提出『新定向 新台灣 邁向顛峰 Reimagine Taiwan – Let’s Roll』計畫中，其中一面向『創造創新能量』即包含栽培與國際接軌的數位公民，透過提供免費線上學習資源賦能數位能力，讓台灣優秀的人才能夠實現更多、成就非凡。」

在求才若渴的就業市場，企業不只希望徵人，更是徵才，本次台灣微軟和104人力銀行合作的「旭日計畫」，一站整合職、能、才三大面向，針對八大重點領域：人工智慧、雲端、大數據、流程自動化、客戶關係管理、企業資源規劃、資訊安全與Microsoft 365推出免費線上課程，滿足企業招聘與人才求職的需求，大大提升補足人力缺口效率並創造雙贏，培育數位人才國家隊，引領企業走向數位轉型。

「旭日計畫」鎖定兩類族群：社會人士及學生，不論是提升求職競爭力亦或是為日後職涯發展儲備戰力，橫跨多種數位領域的免費課程助力養成職場必備數位素養與能力。課程結束後還可獲得Microsoft專業認證免費考試資格（原價$75至$99美元）認證數位即戰力；考取證照後，不僅可新增至求職履歷中，大幅增加面試機會，微軟在本次計畫中也媒合了54家合作企業夥伴提供超過260個工作機會。對於擁有數位證照的在職人才而言，一年內平均可獲得21%待遇提升，增加23%面試機會，跨產業轉職上看13%待遇提升。透過多元領域學習延伸個人技能觸角，成為各企業搶手的數位轉型人才，求職加薪不求人。

微軟 求職

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