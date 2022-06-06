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火箭阿伯吳宗信：建議鴻海布局「太空殖民」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
國家太空中心主任吳宗信。（本報系資料庫）
國家太空中心主任吳宗信。（本報系資料庫）

有「火箭阿伯」之稱國家太空中心主任的吳宗信參與「NExT Forum：B5G/6G新世代之新型態通訊」線上演講，火箭阿伯吳宗信談到未來新太空經濟商機相當大，包含太空殖民及太空旅遊，更建議鴻海（2317）可以布局太空殖民，搶20年到30年以後的資源。

「NExT Forum：B5G/6G新世代之新型態通訊」是鴻海集團旗下鴻海研究院主辦，三創育成基金會、人工智慧科技基金會協辦，邀請吳宗信，以「Taiwanese Dream to Space」為題，分享台灣在太空領域發展的過去、現在和未來，包括基礎設施、技術發展和法律制度，如何逐步實現台灣的太空夢。

吳宗信認為，全球政府跟有錢人都積極投入太空經濟，除了發射中、高、低軌衛星，更積極投入發展新太空經濟，除了原本太空工業，更包含太空殖民及太空旅遊。

近年特斯拉及SpaceX創辦人馬斯克跟亞馬遜創辦人貝佐斯發展太空經濟，最終目標都是太空殖民，並鎖定火星為目標。

吳宗信表示，太空殖民未來目光是放在火星，但月球可以先成為太空殖民第一步。他更認為，像鴻海這麼大的公司，可以目光放遠大一點，布局太空殖民，搶未來20年到30年的資源，而月球將是未來太空殖民的跳板。

另一方面，英國維珍銀河及SpaceX都積極布局太空旅遊，且展開太空旅遊計畫，吳宗信表示，維珍銀行太空旅遊一張票25萬美金，全球已經有800至900人登記參加，台灣也有22位、11對夫妻登記太空旅遊。

太空 鴻海 火星

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