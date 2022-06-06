工業富聯發佈CSR報告 清潔技術及產品占四成營收

鴻海（2317）旗下工業富聯繼5月發表碳中和白皮書後，今（6）日再發佈「2021工業富聯企業社會責任報告」，鎖定生態環境、社會發展、公司治理三個面向，闡述對於綠色創新、低碳發展等各領域經驗；其中，在清潔技術相關專利累積已近800項，去年應用清潔技術或產品所帶來的綠色營收約人民幣1,776.94億元，占總營收比例約40.54%。

工業富聯表示，在產品設計上，秉持長期致力之環境化設計規範中的DfE原則(Design for Environment)，在滿足技術、安全、功能及市場的前提下，圍繞產品全生命週期設計，以最大化降低產品對環境的影響。

在技術研發上，高度重視對新技術的研發，研發領域包含但不限於智慧移動終端和穿戴設備、5G通訊網路、雲計算、工業互聯網生態體系，持續打造、綠色製造與清潔能源，研發團隊人數超2.5萬人。工業富聯去年整體研發投入人民幣108億元，年增7.94%。

面對氣候變化挑戰，工業富聯積極回應國際倡議，發佈「工業富聯碳中和白皮書」，承諾到2030年運營碳排放量較2020年基準年下降80％，到2035年實現運營碳中和，2050年實現全價值鏈淨零排放。

工業富聯將工業互聯網生態體系引入到不同的行業與領域之中，目前已協助超過50家客戶運用工業互聯網服務提質增效、綠色安全發展；也透過舉辦供應商大會、供應商污染物排放與綠色產品宣講會等方式，推動供應鏈實現綠色轉型。