鴻海研究院構築新型態通訊願景 聚焦低軌衛星、車聯網

對於台灣在太空科技的機會？國家太空中心主任吳宗信今（6）日表示，太空科技是一種科技、經濟、工業以及國 際政治現實的體現，過去受限於戰略考量，在技術的移轉與擴散相較於消費性電子產 品來得慢，台灣的衛星產業鏈較廣較深，已具備自行設計並打造小衛星系統、次系統的能力，儘管目前部分元件及感測器需要外購，未來可望逐步邁向自製。

鴻海研究院今日舉辦「NExT Forum」主題論壇，探討「B5G/6G 新世代之新型態通訊」。「火箭阿伯」吳宗信，以「Taiwanese Dream to Space」為題，分享台灣在太空領域發展的過去、現在和未來，包括基礎設施、技術發展和法律制度，如何逐步實現台灣的太空夢。

由於低軌衛星(low-earth-orbit satellite)在俄烏戰爭中備受矚目，因為當烏克蘭在通訊 與網路服務皆中斷的情況下，透過星鏈(Starlink)低軌衛星將戰區實況上傳至社群媒體，其應用潛力因而成為關注焦點。另一方面，立法院也在去年三讀通過「太空發展法」，並於今年初正式施行，後續產業發展值得期待。

鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘則指出，未來在 B5G/6G 世代，無線通訊將全方位地滿足人類及機器等無所不在的智慧聯網，包括智慧交通、智慧物流、智慧醫療等新興產業領域，對整個通訊產業都會有新的發展，同時也帶給台灣資通訊產業帶來 新的轉型升級契機。

吳仁銘指出，未來各式形形色色的應用也將藉由高覆蓋率、高可靠度、高連結，以及低延遲等「三高一低」的通訊能力支援而有新的發展機會。本次論壇將探討如何能夠彈性運用 B5G/6G 技術特色發揮極致的通訊能力，聚焦智慧車聯網場域及技術，同時探討低軌衛星通訊技術及垂直應用，建構天地一體3D行動通訊網路，創造新的價值， 期待透過這場論壇，一起找到台灣的定位、優勢與發展策略。