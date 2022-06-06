工業富聯發布CSR 剖析生態環境、社會發展等三面向成績

鴻海（2317）旗下工業富聯繼5月發表碳中和白皮書後，今再發布「2021工業富聯企業社會責任報告」，就生態環境、社會發展、公司治理三個面向，闡述其對於綠色創新、低碳發展等各領域經驗。其中，工業富聯在清潔技術相關專利累積已近800項，2021年應用清潔技術或產品所帶來的綠色營收約為1,776.94億元人民幣，占總營收比例約40.54%。足見工業富聯已充份應用智慧製造、綠色製造等環境友好技術於全球價值鏈中，持續致力協助產業轉型升級，共創可持續生態。

加強科技研發 實踐綠色創新：在產品設計上，秉持公司長期致力之環境化設計規範中的DfE原則(Design for Environment)，在滿足技術、安全、功能及市場的前提下，圍繞產品全生命週期設計，以最大化降低產品對環境的影響；在技術研發上，工業富聯高度重視對新技術的研發，研發領域包含但不限於智慧移動終端和穿戴設備、5G通訊網路、雲計算、工業互聯網生態體系，持續打造、綠色製造與清潔能源，研發團隊人數超過2.5萬人。2021年，工業富聯整體研發投入達108億元人民幣，同比增長7.94%。

助力雙碳戰略 致力和諧生態：面對氣候變化挑戰，工業富聯積極回應國際倡議，發布「工業富聯碳中和白皮書」，承諾到2030年運營碳排放量較2020年基準年下降80％，到2035年實現運營碳中和，2050年實現全價值鏈淨零排放。為實現這一目標，工業富聯制定3R（Reduce減少運營排放、Replace能源結構轉型、Resolve碳抵消與碳捕捉）策略，在逐步實現自身運營及全價值鏈碳中和的同時，通過技術創新，為社會提供可複製、推廣的碳中和解決方案。