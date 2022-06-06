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研調估今年全球晶圓代工營收年增20% 但提醒兩隱憂

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
根據DIGITIMES Research分析師陳澤嘉觀察，2021年全球晶圓代工景氣極佳，全年營收一舉突破千億美元大關，年增26%，展望今年。 （聯合報系資料庫）
根據DIGITIMES Research分析師陳澤嘉觀察，2021年全球晶圓代工景氣極佳，全年營收一舉突破千億美元大關，年增26%，展望今年。 （聯合報系資料庫）

根據DIGITIMES Research分析師陳澤嘉觀察，2021年全球晶圓代工景氣極佳，全年營收一舉突破千億美元大關，年增26%，展望今年，雖然電子產品出貨動能恐受疫情、通膨等因素影響而略降，但客戶洽簽長約(Long Term Agreement；LTA)使全球晶圓代工業者訂單能見度仍高，預估全年營收挑戰1,300億美元，成長20%，但終端產品需求動能、地緣政治等因素，將對營收成長動能帶來隱憂。

由於新冠肺炎(COVID-19)疫情、通膨與地緣政治風險等不確定性已對全球經濟與民眾消費意願形成壓力，陳澤嘉預期，今年5G智慧型手機、NB等電子產品出貨動能恐不若去年強勁，但在5G手機、汽車等矽含量(silicon content)增加、IDM委外趨勢不變，及客戶長約確保產能需求穩健下，多數晶圓代工業者對今年展望仍樂觀，預估全球晶圓代工營收再創新高，挑戰連續3年營收年增率20%。

值得觀察的是，晶片供需失衡雖將延續，但今年陸續轉趨平衡，不過，車載、工控等半導體需求仍無法被滿足。其次，地緣政治對半導體的干擾不僅止於中美緊張局勢，俄烏戰爭也對半導體材料供應形成隱憂，雖相關材料庫存仍可支應3至6個月，但須留意戰事拖延的風險。另外，三星電子(Samsung Electronics)自去年下半啟動組織改革，新團隊將在今年下半底定，及英特爾晶圓代工事業進展等，將為產業競局帶來新變化。

晶圓代工 營收 半導體

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