鴻海研究院NExT Forum今登場 聚焦低軌衛星、車聯網

鴻海（2317）研究院今（6）日舉辦「NExT Forum」主題論壇，探討「B5G/6G新世代之新型態通訊」。本次論壇以π為概念構想，探討B5G/6G技術發展與趨勢，聚焦智慧車聯網技術以及探討低軌衛星通訊技術及垂直應用。

低軌衛星在俄烏戰爭中備受矚目，因為當烏克蘭在通訊與網路服務皆中斷的情況下，透過星鏈（Starlink）低軌衛星將戰區實況上傳至社群媒體，其應用潛力因而成為關注焦點。另一方面，台灣立法院也在去年三讀通過「太空發展法」，並於今年初正式施行，後續產業發展值得期待。

鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘指出，未來在B5G/6G世代，無線通訊將全方位地滿足人類及機器等無所不在的智慧聯網，包括智慧交通、智慧物流、智慧醫療等新興產業領域，對整個通訊產業都會有新的發展，同時也帶給台灣資通訊產業帶來新的轉型升級契機。

吳仁銘指出，未來各式形形色色的應用也將藉由高覆蓋率、高可靠度、高連結，以及低延遲等「三高一低」的通訊能力支援而有新的發展機會。本次論壇將探討如何能夠彈性運用B5G/6G技術特色發揮極致的通訊能力，聚焦智慧車聯網場域及技術，同時探討低軌衛星通訊技術及垂直應用，建構天地一體3D行動通訊網路，創造新的價值，期待透過這場論壇，一起找到台灣的定位、優勢與發展策略。

鴻海研究院諮詢委員會委員郭大維也表示，未來將有大量數據透過網路傳輸，且這些通訊網路必須透過可靠系統傳輸。未來物聯網應用除了在智能汽車上，甚至包含是農業、運輸到醫療保健、製造業等。

本次論壇有國家太空中心主任的「火箭阿伯」吳宗信，以「Taiwanese Dream to Space」為題，分享台灣在太空領域發展的過去、現在和未來，包括基礎設施、技術發展和法律制度，如何逐步實現台灣的太空夢。