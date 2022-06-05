台積電在台中布局2奈米 民代籲搭上列車振興產業

台積電將砸1兆在台中擴大2奈米產能布局，向中科管理局提出設廠用地需求。他國產業鏈廠商也急需在中部覓地。市議員楊正中建議西屯區中清路旁的乙種工業區至今未開闢，且靠近中科台積電，市府應搭上台積電列車，請中央開發「中清乙工」打造為半導體產業鏈園區，讓這塊工業區再度復活。

市府都發局長黃文彬表示，「中清乙工」鄰近農業用地，可配合變更，作為相關台積電相關供應鏈產業園區，但需目的事業主管機關提出需求辦理。經發局長張峯源指出，台積電帶來很多磁吸效果，相關半導體產業園區概念值得評估。但建議由台積電向中央申請產業鏈園區，可加速進行。

楊正中指出，台積電擴廠落腳台中，機不可失。他建議市長盧秀燕，台積電需要市府協助，市府也可把握機會讓「中清乙工」這塊幾被遺忘產業園區復活，爭取台積電半導體產業鏈園區，在疫情過後，振興產業，並創造在地工作機會。他指出，這塊地位在國道中清交流道旁，15分鐘車程可達台積電，符合台積電覓地要求。

楊正中主張，中清乙工面積60公頃，應趕緊配合中科三期都市計畫變更，讓台中西屯搭上台積電列車，一舉打造新的半導體產業聚落。他提醒市府不要坐在金山上，忘了腳下有座金山。

副市長令狐榮達、都發局與經發局人員到現場會勘，都發局人員指出，現正辦理中科特定區通盤檢討，規劃願景以中科台中基地為主要發展核心，未來將依經發局整體規劃，配合都市計畫通盤檢討，釋出土地或調整，活化地方發展。

不過依土地使用分區管制要點規定，乙種工業區應繳納回饋金才可申請開發建築，專供計畫區範圍內公共設施興闢使用，計畫道路開闢應優先以之前回饋金支應，再配合建設局辦理。經發局建議，可以由台積電向中央提出產業鏈園區土地需求，如此更有資源，可加速進行中清乙工的開發。

台積電落腳台中，傳相中台中高爾夫球場土地擴廠，上百名桿弟陳情，因沒勞保、沒底薪，萬一球場被徵收，面臨失業窘境。市長盧秀燕說，台積電設廠由中央審核，都市計畫變更有公展程序，市府要求中央審核應優先保障球場勞工、會員權益，兼顧連動影響的產業與民眾需求，獲得保障、達成協議，市府才同意開發。