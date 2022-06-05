護國神山有多神？最新頭份竹南人口、房價出爐

苗栗與新竹、台中兩大主要都會區為鄰，過去由於城鄉發展不均，加上人口老化，依據苗栗戶政事務所統計，短短三年時間，苗栗全縣人口數從2020年4月的54.5萬人下降到今年4月的53.6萬人，大幅減少8768人，少掉的人口數比整個西湖鄉目前人口數的6519人還多。

不過，雖然苗栗全縣的人口數量持續減少，但在18個行政區中，竹南與頭份兩區人口卻逆勢而增，近三年兩地的人口數分別增加了591人、1032人。

另外依據內政部不動產資訊平台統計，竹南與頭份近三年的平均房價也分別有36%、18%的驚人漲幅，漲勢與六都相比毫不見遜色。

苗栗房仲品牌飛鷹地產董事長王銘國表示，竹南、頭份人口房價齊揚，主要是竹南科學園區設置後，尤其是護國神山台積電（2330）建置先進製程封測廠後，帶動廠商爭相進駐，為當地創造大量工作機會，帶來大量人口，竹南、頭份因此成為近年苗栗縣唯二人口正成長地區。

他表示，在竹南科學園區的坐鎮下，竹南與頭份形成共同生活圈，短短三年時間，竹南科學園區所在的竹南鎮房價漲幅高達36.9%、將近四成，與之緊密相鄰的頭份市房價漲幅也接近兩成，顯見科技議題對區域房市的正面影響正逐漸加溫。

另外頭份與與竹南區內還有運動公園、苗北藝文中心、尚順育樂世界、竹南火車站等建設與商業設施，生活機能相當豐富，未來還有國道一號五楊高架橋南伸規劃，對當地交通便捷度提升也是一大利多，種種有利房市發展的因素，都帶動頭份與竹南區域房價繼續墊高。

屋比房屋總經理葉國華指出，人口是房市發展的基石，建設前景則可為房市錦上添花，竹南與頭份兼具人口紅利與建設話題，區域房市很有想像空間，未來發展成新的科技城也不無可能。