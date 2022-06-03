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研調機構：中華精測於2021年位居全球探針卡前十強之冠

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球權威研調機構Yole Développement近日出具最新半導體探針卡調查報告，據統計，測試介面廠中華精測（6510）於2021年全球半導體探針卡市場，產品營收年成長達54.8%，位居全球探針卡前十強之冠，顯現中華精測近年來以 「 5G為底、AI為用 」的市場方向進行多款MEMS探針卡產品佈局深獲市場認同與青睞。

與此同時，中華精測今（3）日公布2022年5月份營收報告，受惠於智慧型手機相關晶片及SSD快閃記憶體控制晶片( NAND Flash controller ) 等測試需求暢旺，帶動月營收連續5個月呈現成長走勢；今年5月份營收達4.14億元，較前一個月成長15.7%，較前一年度成長15.6% ; 累計今年前1-5個月營收為16.01億元，較前一年度成長5.1%。

中華精測表示，為追求穩健永續經營，近年來投入大量研發資源展開MEMS探針卡產品多元佈局，基於深厚「All In House」研發實力，適時能推出符合半導體晶片前瞻技術的各項測試介面產品，與時俱進的研發成果、業績成效，除了在全球探針卡市場表現卓越之外，在面臨深受全球經濟情勢快速變化影響的半導體產業裡，中華精測產品線多元齊全、全球持續布局之綜效亦逐漸顯現。

中華精測指出，今年以來，新冠肺炎變種病毒株 ( Omicron ) 引發新一波疫情升溫，致使大陸上海封城，影響全球科技產業鏈供需、牽動半導體部分應用晶片測試需求遞延，在此期間，中華精測因為推出多款MEMS探針卡產品，因此，雖有部分訂單受遞延影響，不過，高階智慧型手機新晶片測試需求依舊暢旺。

此外，SSD快閃記憶體控制晶片客戶群，包括有美系、亞系記憶體大廠以及獨立晶片公司，全面同步升級其高速測試規格，為中華精測挹注多項新訂單業績。整體來看，今年第2季仍可望優於前一季、以及去年同期的營收表現。

進入上半年尾聲，全球半導體測試探針卡年度盛會「2022 SWTest」，將於6月5日至8日正式在美國卡爾斯巴德（Carlsbad）召開，中華精測受邀出席年度技術論壇，屆時將以「3D IC Probe Card Solutions」為題進行演說，分享符合半導體異質整合，高速、大電流，不同間距的晶圓測試需求解決方案。

中華精測 控制晶片 半導體

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