快訊

備戰百里侯／北北桃重布局 民進黨派「最強政務官」牽制張善政？

高通開發者平台開放下載 搶攻AR市場

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

高通宣布開放Snapdragon Spaces XR開發者平台讓全球開發人員下載，開發人員還可以購買硬體開發套件，在商用硬體產品上打造頭戴式AR體驗。高通表示，如此展現高通在邁向元宇宙的過程中，致力於推動XR創新的決心。

Snapdragon Spaces於2021年11月推出，憑藉已經驗證的成熟技術和開放的跨裝置水平平台與生態系，為開發人員提供實現創意的工具，並將革新頭戴式AR的可能性。

高通表示，開發人員現可造訪spaces.qualcomm.com，使用Snapdragon Spaces打造全新體驗。下載Snapdragon Spaces平台獲得各種基礎工具，即可從頭開始打造針對AR眼鏡的3D應用，或在現有Android智慧型手機的2D應用程式中增加頭戴式AR功能。部分提前獲得開放許可權的開發人員已基於Snapdragon Spaces進行創作並提供即時回饋，無縫融合現實世界和數位世界的頭戴式AR體驗正在成為現實。

forwARdgame執行長Tim Friedland表示，我們曾與多個針對Unity的AR系統合作。我們很高興地發現，藉由Snapdragon Spaces，我們無需在Unity AR基礎套件（AR Foundation）標準設定中進行調整，即可開始創建像FlinkAAR的Active AR遊戲，為全球玩家帶來全新的遊戲方式。

Overlay XR負責人Javier Davalos表示，Snapdragon Spaces讓Overlay能夠借助簡單易使用的工具在更多平台為更多消費者提供我們的AR應用。我們對開發人員將利用這款平台打造出的應用倍感期待。

AR 高通 智慧型手機

延伸閱讀

華碩智慧機事業 拚轉盈

1滴血快速驗肝功能 台研發檢測工具登國際期刊

三星傳著手打造下款Exynos 2300處理器 將對比高通Snapdragon旗艦處理器

Qualcomm沒在怕敵隊追趕：我們產品聚焦在旗艦定位

相關新聞

金寶前翁婿 發共同聲明和解

金寶集團前翁婿之爭正式落幕，金寶董事長許勝雄與前總經理沈軾榮昨發布共同聲明，表示兩人經誠信善意溝通，已化消誤解，並願放下...

許勝雄、沈軾榮…沒翁婿名份 也要為孩子著想

金寶董事長許勝雄與前總經理沈軾榮放下成見，達成和解協議，據了解雙方在6月1日早上密會，只有兩個當事人以及雙方的律師。當天...

金寶經營權之爭 畫休止符

金寶集團爆發「前翁婿」經營權之爭纏鬥大半年，在股東會前夕大逆轉。董事長許勝雄與金寶前總經理沈軾榮發布共同聲明，認為諸多紛...

半導體首季設備出貨 季減一成

國際半導體產業協會（SEMI）昨（2）日發表全球半導體設備市場報告，今年首季全球半導體製造設備出貨金額季減一成，但年增約...

野村：半導體下半年沒旺季

野村證券4月起改變對半導體偏多看法，昨（2）日重申，半導體「下半年將無旺季效應」，將進入訂單、獲利下修期，預期股價落底時...

華碩今年面臨三大挑戰

華碩智慧手機事業力拚逆轉勝、轉虧為盈，不過，今年仍有智慧手機市場需求不佳，以及可能面臨的價格戰壓力，同時中國大陸市場合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。