高通開發者平台開放下載 搶攻AR市場

高通宣布開放Snapdragon Spaces XR開發者平台讓全球開發人員下載，開發人員還可以購買硬體開發套件，在商用硬體產品上打造頭戴式AR體驗。高通表示，如此展現高通在邁向元宇宙的過程中，致力於推動XR創新的決心。

Snapdragon Spaces於2021年11月推出，憑藉已經驗證的成熟技術和開放的跨裝置水平平台與生態系，為開發人員提供實現創意的工具，並將革新頭戴式AR的可能性。

高通表示，開發人員現可造訪spaces.qualcomm.com，使用Snapdragon Spaces打造全新體驗。下載Snapdragon Spaces平台獲得各種基礎工具，即可從頭開始打造針對AR眼鏡的3D應用，或在現有Android智慧型手機的2D應用程式中增加頭戴式AR功能。部分提前獲得開放許可權的開發人員已基於Snapdragon Spaces進行創作並提供即時回饋，無縫融合現實世界和數位世界的頭戴式AR體驗正在成為現實。

forwARdgame執行長Tim Friedland表示，我們曾與多個針對Unity的AR系統合作。我們很高興地發現，藉由Snapdragon Spaces，我們無需在Unity AR基礎套件（AR Foundation）標準設定中進行調整，即可開始創建像FlinkAAR的Active AR遊戲，為全球玩家帶來全新的遊戲方式。

Overlay XR負責人Javier Davalos表示，Snapdragon Spaces讓Overlay能夠借助簡單易使用的工具在更多平台為更多消費者提供我們的AR應用。我們對開發人員將利用這款平台打造出的應用倍感期待。