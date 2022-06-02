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中科聯合徵才 台積電等大廠共釋出逾1800個職缺

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
中部科學園區成立迄今，累計已引進235家高科技廠商。中科管理局提供
中部科學園區成立迄今，累計已引進235家高科技廠商。中科管理局提供

中科管理局因應園區發展需要及廠商用人需求，與台中市政府合作，將於6月11日(星期六)上午10點至下午3點30分在中科管理局一樓舉辦「2022迎向科技薪時代」中科園區廠商聯合徵才活動，共釋出1,800個職缺。

此次徵才，有台積電、友達光電、台灣康寧、友達晶材、永勝光學、先進光電、矽品精密、台灣精銳、華凌光電、旭東機械、橋椿金屬、和大工業等26家園區廠商，提供工程師、技術員、行政人員等職缺。

中科園區成立迄今，已引進235家高科技廠商，2021年中科園區廠商營業額未受新冠疫情影響而逆勢上揚，累計達達1兆352.32億元，較2020年增加992.53億元、成長10.6%，創歷史新高；就業人數5萬3,027人，亦較2020年同期增加1,206人，成長2.3%，也創歷年新高。

中科管理局表示，此次徵才活動配合防疫措施，特別規劃為上下午場以分散應徵人潮，同時徵才專區亦採實體、視訊雙軌併行，歡迎民眾多加利用，另參加者需配合量體溫、戴口罩、酒精消毒才可入場。

當天亦安排職涯諮詢、一對一履歷健診、職業適性診斷等服務，有關徵才相關訊息及最新職缺資訊，詳見中科管理局網站(www.ctsp.gov.tw)，歡迎有興趣的民眾前往參加。

中科 徵才活動 光電

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