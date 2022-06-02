IDC全球需求疲軟 今年智慧手機出貨量估降3.5%

IDC(國際數據資訊)最新發布的全球手機季度追蹤報告的最新預測指出，2022 年智慧型手機出貨量將衰退 3.5%，至 13.1 億部。經過連續三季的下滑以及供需兩方面的挑戰日益加劇，IDC 大幅下修其對 2022 年出貨量的預測，先前的預測為1.6%的正成長。

然而，IDC 預計，隨著市場反彈，到 2026 年將實現 1.9% 的五年年複合成長率 (CAGR)，因此今年的負成長將是一個短期挫折。

IDC 全球行動和消費設備研究總監 Nabila Popal 表示：「智慧型手機產業正面臨來自多方面日益成長的逆風——需求疲軟、通貨膨脹、持續的地緣政治緊張局勢以及持續的供應鏈限制。然而，中國封控政策的影響(目前看不到明確的結局)要大得多。」「透過這個全球最大市場需求減少並收緊已經受到挑戰的供應鏈的瓶頸，中國封控政策同時打擊了全球需求和供應。

因此，許多原始設備製造商削減了今年的訂單，包括蘋果和三星。然而，蘋果似乎成為受影響最小的供應商，因為其對供應鏈的控制力更強，而且高價部分的大多數客戶受通貨膨脹等宏觀經濟問題的影響較小。除非出現任何新的挫折，我們預計今年底這些挑戰最終會緩解，2023 年市場將以 5% 的成長復甦。」

IDC 全球半導體團隊研究總監 Phil Solis 表示：「持續的半導體供應問題將在 2022 年下半年緩解。在 SoC 方面，4G SoC 供應一直緊張，但市場繼續向 5G SoC 轉移。 」「更大的問題是 PMIC、顯示驅動器和分立獨立Wi-Fi 晶片等零組件供應吃緊。這些使用新製程技術製造的半導體的產能正在增加，並且正在製造更新版本的 Wi-Fi 晶片。與此同時，需求正在下降。結合起來，這些供需變化將使市場更加平衡。」

從區域來看，預計 2022 年中歐和東歐 (CEE) 的降幅最大，出貨量下降 22%。預計中國將下降 11.5% 或約 3800 萬台，約佔今年全球出貨量下降的 80%。西歐預計將下降 1%，而大多數其他地區今年將出現正成長，包括亞太地區（不含日本和中國）的成長 3%，是僅次於中國的第二大地區。

預計 2022 年 5G 設備年成長將達 25.5%，佔新出貨量的 53%，擁有近 7 億台設備，平均售價 (ASP) 為 608 美元。受中國5G產品通路庫存增加和市場預測整體下調的影響，今年的出貨量預期大幅下調。從長遠來看，預計 2026 年 5G 的銷量市佔將達到 78%，平均售價為 440 美元。

相比之下，4G ASP 預計在 2022 年為 170 美元，到預測期結束時降至 113 美元。由於零組件短缺和物流成本的上升，所有設備的 ASP 在短期內略有增加。但是，從長遠來看，趨勢將保持向下。智慧型手機 ASP 將從 2022 年的 402 美元下降到 2026 年的 366 美元。