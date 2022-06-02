樺漢攻新商模 智能樓宇解決方案獲政府、銀行採用

工業電腦樺漢科技（6414）近年強攻智能樓宇的「淨零元宇宙雲地整合服務的解決方案」，陸續取得新北市政府、銀行等專案，能協助企業於2030年降低30至50%的碳排。

樺漢董事長朱復銓今（2）日表示，樺漢這六年持續進行水平垂直整合，奠定與客戶深度結合的基礎，尤其短鏈在地生產化趨勢之下，替客戶從協助研發工程師開始，到研發精簡人力、工廠智慧化管理到淨零元宇宙雲地整合服務的解決方案。他強調，

「給集團看的時候，他們也眼睛一亮！」，樺漢也將力行鴻海（2317）董事長劉揚偉所說「兩個 E」（ EPS 、ESG）。

他說明，淨零元宇宙雲地整合服務的解決方案，「不管大樓多舊，都可以聯網」，且也能做到現有設備、無論是任何廠牌包含施耐德、GE等等，在導入此解決方案後半年到九個月，均可以做到節能減碳。現在樺漢開始在歐洲 、亞太地區將成立分公司專攻此服務，「這是龐大的商機 」。

樺漢總經理蔡能吉表示，近兩年布局在工業與淨零元宇宙雲地整合服務的解決方案，在團隊積極戮力推廣下，目前已明顯感受到全球智慧製造、智慧零售、智慧金融、智慧城市、政府等客戶高度詢問及深入合作的可能性，尤其是集團高毛利與高競爭力之SaaS（Solution as a Service）平台所建置的三大技術服務：智慧建築智能雲平台、電子設計智慧雲平台、供應鏈圖像化雲平台。

樺漢此解決方案架構在Google平台下，加上樺漢的硬、軟整合系統，能結合從地端包含IoT裝置、感測器、Gateway與Edge伺服器，進行碳排放收集與追蹤、導入智能雲平台解決方案，包括產業去碳化、節能與電力效率等，協助企業於2030年降低30至50%的碳排，減少企業碳稅支付。

另一方面，運用全球獨創的AI及自動化數位轉換技術（AADT）結合雲平台，樺漢首創開發的EDA（電子設計自動化）智慧雲平台，能快速精準、客製化地將電子零件規格書轉換為數位資料，加上利用視覺化圖表形式將數據可視化，協助電子科技產業鏈強化資料分析能力、縮短決策判斷時間、優化生產與開發設計效率等，更解決供應鏈零件庫存管理與調整、低碳設計等問題，協助客戶三年後節省20至25%的人力成本，是樺漢SaaS平台能獲高度客戶迴響的關鍵。