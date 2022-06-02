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疫情下中科產能續創新高 11日提供1800個職缺徵才

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
1800個職缺來了！中科管理局因應園區發展需要及廠商用人需求，與台中市政府共同合作，11日上午10時至下午3時30分將在管理局一樓舉辦「2022迎向科技薪時代」中科園區廠商聯合徵才活動。圖／中科管理局提供
1800個職缺來了！中科管理局因應園區發展需要及廠商用人需求，與台中市政府共同合作，11日上午10時至下午3時30分將在管理局一樓舉辦「2022迎向科技薪時代」中科園區廠商聯合徵才活動。圖／中科管理局提供

1800個職缺來了！中科管理局因應園區發展需要及廠商用人需求，與台中市政府共同合作，11日上午10時至下午3時30分將在管理局一樓舉辦「2022迎向科技薪時代」中科園區廠商聯合徵才活動

管理局指出，中部科學園區成立迄今引進235家高科技廠商，去年營業額未受新冠肺炎疫情影響而逆勢上揚，創下1兆352.32億元，較2020年增加992.53億元，成長10.6%，這也是中科自2003年營運以來，營業額首次衝上兆元；就業人數5萬3千餘人，亦較去年同期增加1206人，成長2.3%，也創歷年新高。

對於今年的展望，中科管理局長許茂新說，遠距商機、5G應用、車用電子、高效能運算等新興科技應用需求續增，晶片及面板等相關產業鏈產品訂單需求暢旺，促使園區六大產業營收成長，在疫情沒有大規模影響製造業產能下，可望持續挹注中科營業額再創新高。

徵才廠商有台積電、友達光電、台灣康寧、友達晶材、永勝光學、先進光電、矽品精密、台灣精銳、華凌光電、旭東機械、橋椿金屬、和大工業等26家，提供工程師、技術員、行政人員等職缺。

本次徵才活動配合防疫措施特別規畫為上下午場，以分散應徵人潮，同時徵才專區亦採實體、視訊雙軌併行，參加者請配合量體溫、戴口罩、酒精消毒才可入場。當日亦安排「職涯諮詢」、「一對一履歷健診」、「職業適性診斷」等服務，歡迎有興趣民眾前往，參加相關訊息及最新職缺資訊詳見中科管理局網站(www.ctsp.gov.tw)。

中科 徵才活動 光電

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