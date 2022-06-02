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樺漢：訂單滿手到2025年

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導
左起樺漢總經理蔡能吉、樺漢董事長朱復銓。記者謝艾莉／攝影
左起樺漢總經理蔡能吉、樺漢董事長朱復銓。記者謝艾莉／攝影

工業電腦樺漢科技（6414）堆疊在手訂單已逾新台幣1,300億元，依照掌握到的物流與生產排程來看，整體營運表現有機會暢旺至2025年無虞。

該公司表示，IPC3.0雲地整合轉型升級世代已起跑，憑藉整合三大事業以及合作夥伴的產品技術X86+ARM、軟硬整合、AIoT雲網結合、資源整合（技術+產品、供應鏈+製造、全球行銷），完整一條龍從IaaS、PaaS、SaaS至Web3.0的產品設計開發、建置、服務與維運等，客製化滿足客戶多面向不同的需求。

樺漢董事長朱復銓表示，樺漢過去5年的時間透過垂直與水平多元投資整合，不僅擴大集團營運規模2021年達966億元的營業額，拉升集團於工業互聯網市場的占有率表現，亦創造樺漢集團更多與國際知名企業一同發展創新商業模式的機會。

展望2022年，樺漢對整體營運維持審慎樂觀看法。除了既有三大事業體接單暢旺、雲地整合積極開拓事業版圖外，集團亦為滿足客戶在地化生產的需求，匈牙利的布達佩斯工廠預計將於今年第三季完成後續相關程序，有助擴大歐美市場業務發展，提供智慧金融和智能零售客戶完整產品解決方案。

樺漢期望隨著後續料況到位、疫情緩解，BB Ratio有機會於今年第三季來到1.2，也挹注今年營收、獲利表現有望逆勢再遞出季季高的優異佳績。

樺漢科技

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