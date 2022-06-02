日系外資憂聯詠面臨兩壓力 調降評等及目標價
聯詠（3034）首季每股純益18.3元，預估第2季營收345~358億元，毛利率46~49%，營業利益率32~35％，多家外資已先後出具報告，日系外資最新報告認為，聯詠恐仍將面臨兩季的修正壓力，加上產品降價壓力，且未見可催化股價的題材，決定調降評等及目標價，由原先買進降至中立，目標價由600元調降至410元；聯詠今（2）日股價開低，盤中跌幅1.95%。
聯詠今年第1季合併營收365.12億元，季減0.08％，年增38.4％，呈現淡季不淡，稅後純益111.35億元，季增1.8％，年增89.5％，每股純益18.3元，創歷史次高；預估第2季毛利率將下滑至50%以下。
日系外資認為，聯詠恐仍將面臨兩季的修正，預估聯詠第2季營收將季減6%，第3季更進一步下滑，將季減12%，連續兩季度營收下滑，日系外資調降聯詠今明年獲利預估，降幅分別為2.6%、29%。
日系外資表示，聯詠投資價值雖然接近底部，但尚未看到股價的催化題材，決定將評等降至中立，目標價下調至410元；聯詠今日以405.5元開出，低點一度下滑至399.5元，一度跌破400元關卡，盤中跌幅1.95%。
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