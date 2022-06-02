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前工程師曝真實情況 想進台積電非具備「這特質」不可

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

104職涯診所podcast邀請曾在台積電（2330）擔任長達七年主任工程師、現自行創業「臥龍智慧環境」總經理暨執行長謝文彬分享他在護國神山的工作日常，以及為什麼辭職創業。他說，台積人的DNA是「使命必達」的責任感。

謝文彬表示，想進台積電不一定要是台成清交頂大生，但要確認學經歷一定要符合職務所需的專業，必須有一定程度的專業知識或實作能力。進入後將會發現高手很多，你會給自己必須迎頭趕上很大的壓力，前1、2年可能會很痛苦，心臟必須強一點。

此外，謝文彬還提到，在台積電工作節奏很快、壓力很大，像是會議上說「幾天之後」，經常當天下午就會來問進度。由於製程、設備、廠務全部都24小時進行，與他負責的廢水處理與水回收系統環環相扣，輪班成為日常，幾週就會輪假日班，平日則是日班、大夜班、中班，都可能會輪到。

不過，謝文彬說，台積電對新人的「容錯率」很高，也有很好的制度，讓資深前輩mentor帶新人，不懂一定要不恥下問，因為一個錯誤可能會引起連鎖反應，找出事件的真因root cause，以及其中的思考邏輯是台積電很重視的事。

台積電 創業

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