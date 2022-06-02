快訊

超划算贖身？文華東方繳1.3億給北市 結清價值16億容積

蘇揆宣布6日啟動第二波快篩實名制 遊民、獨居老人免費發5劑

好市多最夯神物網購「冒新規定」他傻眼 內行狂人：租倉庫放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球半導體設備遇亂流 首季出貨金額季減一成

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
通膨效應讓很多貴金屬大漲，其中光是所有設備外殼所需鋁板材，價格狂飆，讓首季設備金額呈現季減一成。圖為半導體設備業者艾司摩爾公司員工組裝光刻機。路透
通膨效應讓很多貴金屬大漲，其中光是所有設備外殼所需鋁板材，價格狂飆，讓首季設備金額呈現季減一成。圖為半導體設備業者艾司摩爾公司員工組裝光刻機。路透

SEMI國際半導體產業協會今日發表全球半導體設備市場報告中指出，2022年首季全球半導體製造設備出貨金額比去年同期成長5%，達247億美元，但受到全球通膨升高、晶片短缺等干擾，首季出貨遭遇亂流，季減一成。

半導體設備供應商表示，高通膨引發貴金屬材料大漲，加上部分應用在設備上的晶片短缺，也讓半導體設備，在一片搶貨潮中遭遇亂流，隨著設備出貨延誤、交期拉長，首季出貨呈現季減一成的情況。

不過，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析說，隨半導體界持續大幅提升晶圓廠產能，外界普遍看好2022年前景，今年首設備出貨金額仍比去年同期成長。其中尤其是北美和歐洲，雙雙加強晶片「本地製造」的力度，首季設備支出比起去年同期有顯著的上升。

半導體 晶片 通膨

延伸閱讀

無懼升息與通膨 天然資源組合續強

美元走強、日圓重貶逾1% 加拿大連二度升息2碼

不同族群晶片需求 強弱有別

投信買超股 聚焦

相關新聞

前工程師曝真實情況 想進台積電非具備「這特質」不可

104職涯診所podcast邀請曾在台積電（2330）擔任長達七年主任工程師、現自行創業「臥龍智慧環境」總經理暨執行長謝...

封裝晉級！日月光推VIPack™先進封裝平台解決方案

日月光投控（3711）旗下日月光半導體今（2）日宣布，推出VIPack™先進封裝平台，提供垂直互連整合封裝解決方案，利用...

全球半導體設備遇亂流 首季出貨金額季減一成

SEMI國際半導體產業協會今日發表全球半導體設備市場報告中指出，2022年首季全球半導體製造設備出貨金額比去年同期成長5...

SEMI：首季全球半導體設備出貨金額 較去年同期成長5%

SEMI國際半導體產業協會於今(2)日發表的「全球半導體設備市場報告（WWSEMS）」中指出，2022年首季全球半導體製...

日月光整合六大封裝核心技術 推先進封裝平台解決方案

IC封測龍頭日月光投控（3711）旗下日月光半導體今日宣布推出整六大封裝技術的VIPack先進封裝平台，提供垂直互連整合...

半導體本益比大幅下修 正是撿便宜時機

今年以來科技股面臨漲多回檔以及評價面偏貴之修正，特別是半導體族群更是重災區，然而觀察目前市場上的半導體ETF，持續掀起散...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。