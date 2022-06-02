全球半導體設備遇亂流 首季出貨金額季減一成

SEMI國際半導體產業協會今日發表全球半導體設備市場報告中指出，2022年首季全球半導體製造設備出貨金額比去年同期成長5%，達247億美元，但受到全球通膨升高、晶片短缺等干擾，首季出貨遭遇亂流，季減一成。

半導體設備供應商表示，高通膨引發貴金屬材料大漲，加上部分應用在設備上的晶片短缺，也讓半導體設備，在一片搶貨潮中遭遇亂流，隨著設備出貨延誤、交期拉長，首季出貨呈現季減一成的情況。

不過，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析說，隨半導體界持續大幅提升晶圓廠產能，外界普遍看好2022年前景，今年首設備出貨金額仍比去年同期成長。其中尤其是北美和歐洲，雙雙加強晶片「本地製造」的力度，首季設備支出比起去年同期有顯著的上升。