SEMI：首季全球半導體設備出貨金額 較去年同期成長5%

SEMI國際半導體產業協會於今(2)日發表的「全球半導體設備市場報告（WWSEMS）」中指出，2022年首季全球半導體製造設備出貨金額較去年同期成長5%，達247億美元，季度表現來到成長力道一向較為疲軟的第一季則是同期相比下滑10%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析，隨著半導體界持續大幅提升晶圓廠產能，外界普遍看好2022年前景，從今年第一季設備出貨金額的同比增長可見一斑。北美和歐洲雙雙加強晶片「本地製造」的力度，首季設備支出比起去年同期有顯著的上升。

「全球半導體設備市場報告」匯總SEMI和SEAJ日本半導體設備協會旗下會員資料，提供每月全球半導體設備產業訂單及出貨相關統計數據。