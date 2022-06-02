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日月光整合六大封裝核心技術 推先進封裝平台解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光整合六大封裝核心技術， 推出VIPack先進封裝平台解決方案。圖/日月光提供
日月光整合六大封裝核心技術， 推出VIPack先進封裝平台解決方案。圖/日月光提供

IC封測龍頭日月光投控（3711）旗下日月光半導體今日宣布推出整六大封裝技術的VIPack先進封裝平台，提供垂直互連整合封裝解決方案。VIPack是日月光擴展設計規則並實現超高密度和性能設計的下一世代3D異質整合架構。此平台利用先進的晶圓重布線(RDL)製程、嵌入式整合以及2.5D/3D封裝技術，協助客戶在單個封裝中集成多個晶片來實現創新未來應用。

日月光表示，VIPack先進封裝解決方案，是一個根據產業藍圖強化協同合作之可擴展的創新平台，為客戶提供解方案的產品也已上市。

日月光指出，走入以數據為中心的時代，隨著人工智能(AI)、機器學習(ML)、5G通信、高效能運算(HPC)、物聯網(IoT)和汽車應用數據的增長，半導體市場正呈指數級增長。對創新封裝和IC協同設計、尖端晶圓級製造製程、精密封裝技術以及全面的產品與測試解決方案的需求同步增長。

為因應各種應用都要求解決方案在滿足嚴格的成本條件，實現更高性能、更強功能及更佳功耗，封裝愈顯重要。

日月光表示，隨著小芯片(chiplet)設計日趨主流，進一步提升將多個晶片整合到單個封裝內的需求。VIPack是以3D異質整合為關鍵技術的先進互連技術解決方案，建立完整的協同合作平台。

日月光VIPack由六大核心封裝技術组成，透過全面性整合的生態系統協同合作，包括日月光基於高密度RDL的FanOut Package-on-Package (FOPoP)、Fan Out Chip-on-Substrate (FOCoS)、Fan Out Chip-on-Substrate-Bridge (FOCoS-Bridge) 和 Fan Out System-in-Package (FOSiP)，以及基於矽通孔 (TSV) 的 2.5D/3D IC 和 Co-Packaged Optics。

這個先進封裝平台，除了提供可優化時脈速度、頻寬和電力傳輸的高度整合矽封裝解決方案所需的製程能力，更可縮短共同設計時間、產品開發和上市時程。

日月光技術行銷及推廣資深處長Mark Gerber表示，雙面 RDL 互連線路等關鍵創新技術衍生一系列新的垂直整合封裝技術，為VIPack 平台創建堅實的基礎。”

VIPack平台提供應用於先進的高效能運算(HPC)、人工智能(AI)、機器學習(ML)和網絡等應用的整合分散式SoC（系統單晶片）和HBM（高帶寬記憶體）互連所需的高密度水平和垂直互連解決方案。高速網絡也面臨將多個複雜組件整合成光學封裝的挑戰，VIPack創新解決方案可將這些組件整合在一個垂直結構中，優化空間和性能。

日月光表示，VIPack應用可通過超薄型系統級封裝模組(SiP module)進一步延伸至手機市場，解決常見的射頻疊代設計流程問題，並通過整合在RDL層中的被動元件達到更高效能。此外，下一代應用處理器可滿足對小尺寸設計(lower profile)封裝解決方案的需求，同時解決先進晶圓節點的電源傳輸問題。

日月光 晶圓

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