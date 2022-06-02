華碩新一代電競手機ROG Phone 6 7月5日登場

品牌大廠華碩（2357）首次釋出新一代電競手機ROG Phone 6新品預告，發表會將在台北時間7月5日登場，除了推出新手機外，華碩也預告將有全新周邊配件及新遊戲耳機同步登場。

華碩昨（1）日晚上在ROG官方推特（Twitter）釋出線上新品活動發表會邀請，正式宣告新一代電競手機ROG Phone 6 線上發表會即將於台北時間7月5日晚上8點登場。

在手機配置方面，業界盛傳，華碩ROG Phone 6將採用台積電（2330）4奈米FinFET製程打造的高通Snapdragon 8+ Gen 1最新處理器，根據高通先前釋出的數據，Snapdragon 8+ Gen 1的SoC 整體功耗較上一代 Snapdragon 8+ Gen 1 降低15%。

針對智慧手機事業，華碩共同執行長許先越先前在法說會上表示，雖然今年整體市場仍有很多不確定性，但華碩對電競手機發展正面看待，將在今年度推出更多規格新品，滿足市場需求，財務面也以損益兩平為目標。

華碩去年推出ROG Phone 5系列產品，機型涵蓋ROG Phone 5、ROG Phone 5 Pro、ROG Phone 5 Ultimate、ROG Phone 5s、ROG Phone 5s Pro，總計華碩去年智慧手機出貨量80萬台、達翻倍成長，華碩預計今年在推出新產品下，有望在2022年達到獲利狀況。