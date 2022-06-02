通膨觸頂、美股底部確立？布局美股機會到

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

上周美國指數跌深反彈，分別出現7%~12%漲幅，聯準會將從6月1日起開始執行每月475億美元的縮表，並在三個月內將縮表上限提升至每月950億美元。永豐投信指出，美國通膨增長觸頂、下半年聯準會鷹派政策也可能放緩，上半年美股波動整理期見觸底跡象，有助於股市的反攻行情，美國經濟發展正向，美股大幅度修正底部確立後，提供投資人長線布局好機會。

今年以來，受到通膨升溫及美國聯準會(Fed)升息政策影響，美股四大指數最大修正幅度在一成至三成間，美國商務部上周公布，4月核心個人消費支出(PCE)物價指數年增4.9%，低於3月的5.2%，創下今年最低，顯示通膨可能已經觸頂下滑，美國服務業復甦至疫情前水準，美國通膨增長觸頂、下半年聯準會收緊資金狀況可能不如預期鷹派。

根據Bloomberg資料統計，美國股票型ETF今年前五個月已有超過900億美元的資金流入。永豐投信表示，即使在此時全球金融環境尚未明朗，美股仍是全球投資人的首選資產，此外，「股神」巴菲特 (Warren Buffett)也看準修正行情的投資時機，巴菲特的波克夏公司公布第1季最新持股變動，加碼買進蘋果、雪佛龍、通用汽車，及惠普、花旗等標的，全面涵蓋各產業大型龍頭股。

永豐投信說，Refinitiv資料統計第1季美股企業財報發布，企業整體每股盈餘年增率為9.7%，優於預期的比率近80%，第1季獲利增長領先產業集中在景循環標的，包括能源、原物料、工業、房地產等，美國企業在各種挑戰下仍展現韌性，獲利能力不容小覷。

永豐投信提醒投資人，長期看好美國經濟復甦，卻又因市場震盪不敢入市者，不妨藉由個股與產業涵蓋更為分散的市值型ETF，作為參與市場行情的投資工具，市值型ETF持有標的與產業多元，能降低單一個股或產業集中的風險，且持有成本也相當低廉。

近年，台灣掛牌的海外股票型ETF偏主題型，美股市值型ETF選擇如永豐美國500大ETF（00858），追蹤STOXX USA 500指數投資，該指數以「市值」做為篩選機制，相比投資人較熟悉的標普500指數而言，更能即時納入「真正排行」前500大市值的美股企業。永豐美國500大ETF (00858)投資標的分散投資於美國各產業龍頭企業，如蘋果、艾克森美孚、微軟、特斯拉、美國銀行等，於近期波動行情中，藉由資產分散降低個別產業風險，同時享有與產業龍頭公司重返復甦成長的投資機會。

美國經濟 美股

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