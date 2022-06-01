華視連環錯收36件投訴 NCC將在期中評鑑檢視各項目

位於有線電視52頻道的華視新聞資訊台近期多次出錯，引發外界關注。國家通訊傳播委員會（NCC）1日公布統計結果，從4月20日到5月底止，共收到民眾對華視相關申訴案達36件，其中24件是申訴華視4月20日晨間新聞跑馬出現戰爭防災錯誤訊息。

NCC表示，36件中有24件對防災錯誤訊息的投訴，華視後來屢屢出錯，共收到10件整體錯誤現象的申訴，華視內容違規錯誤部分，將由外部的廣播電視節目內容諮詢委員會先審議，部分案件外部審議結束後已經將結果提報到NCC業務單位，會再提到委員會議討論處分方式。

NCC官員表示，根據內部統計，針對華視4月20日晨間新聞跑馬出現戰爭防災錯誤訊息，收到24件申訴案，針對華視整體錯誤現象申訴有10件。4月20日到5月底止共收到華視相關申訴案36件。

華視將在今年8月進行期中評鑑，NCC表示，華視的財務狀況、人力補足、內控與節目製作的承諾都將在期中審查時呈現給委員看。

根據NCC統計，目前還有九家系統台(TBC系統5家、大豐系統3家及名城)尚未送件申請補足2020年底空頻的52頻位，有九家系統台送件申請由台視新聞台遞補52頻位，共涵蓋訂戶數335,698戶。華視資訊台已經在中嘉等26家系統上架，涵蓋總戶數186.6萬戶，占有線電視訂戶比39.5%；同集團的凱擘與台固媒等共18家統台正在申請52頻位由華視補上，涵蓋戶數接近160萬戶。