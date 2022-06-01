吳敏求：旺宏股價一直是委屈

今年甫獲頒總統創新獎的旺宏（2337）董事長吳敏求，同時也是第一位登上《富比士》封面的台灣企業家，今（1）日分享藏了30多年的心內話，將製造參數利用統計學去提升良率；會後被問及對目前股價的看法則說，旺宏股價一直是委屈，但重點是先把公司做好。

出版商天下文化今日舉辦《吳敏求傳》新書發表會，在新書公開創業歷程與理念，希望帶給有意創業者與年輕人新的啟發。新書發表會並邀請行政院副院長沈榮津、前行政院長張善政、前科技部長陳良基、新光銀行副董事長李紀珠等與會。

沈榮津表示，他已看完書，感觸良多，學生及創業者可以好好拜讀，一定會有幫助。政府未來將持續聆聽半導體產業關心議題，協助解決投資障礙，讓廠商持續在台灣投資，讓台灣半導體產業保有國際優秀競爭力。

張善政表示，書中有提及吳敏求過去在每個關鍵點的決定，相信會給創業的年輕人很多啟示，希望能有更多「小吳敏求」出現。

天下事業群創辦人高希均表示，吳敏求是一個自負的人，但自負並不是指他很傲慢的負面意義，而是指一個極度有自信心且自我負責的人，同時吳敏求也是個極度自律的人，這些特質讓吳敏求能夠成功打造出現在的旺宏。

吳敏求也分享當年會返台創業的契機。他說，當時台灣科技工程師在美國，儘管他們都是台灣最頂尖的人才，都畢業自台成清交成，但在美國就是有一個天花板，只要英文稍微有一點不好，或一點點不如人，就很難爬上去了，所以當時他帶了40個人回台灣創業，他說關鍵就在「分享」，讓這些人可以共享公司的成果。

吳敏求也說，他認為創新非常重要，也因此他當時一回台灣，就要用創新研發自己的產品，不做Me too的東西，這個精神也一直保持下來，在後來旺宏不論順境還逆境，旺宏始終投入相當大的經費在研發上。

吳敏求也說，其實在他創業的時候，那時候競爭對手是日本人，但他認為，當時台灣很難做到跟日本一樣的自律，因此決定將電腦導入半導體廠，但那時候，半導體廠內是沒有電腦的，他就把電腦導入廠內，並把機台跟設備都輸入進電腦內，但問題又來了，這些龐大的資料需要處理，也因此他就找了一些統計學專家進入公司，來幫忙處理這些資料，而藉由這樣的方式，也讓旺宏在品質和良率上面，有了非常大的突破和優秀的成果。

吳敏求表示，他當時不知道這樣的大數據處理技術是可以申請專利的，其實這些技術後來也都被台灣其他的產業導入，包括護國神山也將數據處理的技術導入生產中，吳敏求更笑說，如果他可以從護國神山那邊拿到一點回饋的話，他可能已經賺了好多一筆錢了。

旺宏這次也和旺宏教育基金會共同捐贈《吳敏求傳》至全國大學和高中學、縣市立圖書館，並由教育部次長林騰蛟代表接受贈書，希望能跟更多的年輕學子分享吳敏求的創業故事和精神。