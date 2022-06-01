為台灣培育新幼苗 廣達游智盃開啟線上競賽新模式
科技教育從小學生開始，近年投入資源在國小學齡段，大力推動「廣達游於智」科技啟蒙計畫的廣達文教基金會，為鼓舞學童，看見學習成果，從2020年起，舉辦「廣達游智盃創意程式競賽」，賽程是目前國內唯一具有「機電整合」的前瞻性差異化競賽，雖然連續三年都在疫情干擾下進行，仍然獲得學校端與家長的踴躍支持，參賽隊伍一屆高過一屆。
2021年「廣達游智盃創意程式競賽」於苗栗巨蛋體育館舉辦，全國報名組隊參與競賽隊伍超過800隊，今年原計畫移師台北舉辦，報名隊伍更一舉衝到858隊，競賽學生數為1716人。但近期台灣深受染疫人數影響，因競賽必須採實體進行，於是學校端與家長如雪片般地紛紛關切，直接影響到賽事後續進行。
主辦單位，廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，基金會內部在停辦與延辦間做過多次糾結討論，為本著基金會投入推動「廣達游於智」計畫精神，落實科技教育，五月初拍板應善用雲端技術來避開群聚風險，於是將總決賽改採線上辦理。
由於晉級決賽100組隊伍散在全台各縣市，走線上方式，最迫切需要克服的難題是，無法做現場監考，虛實呈現的線上實作競賽，如何做好公平、公正、公開？徐繪珈進一步指出，短短三周內各項前置準備作業，包括決賽選手身分確認，選手背號與背心製作，競賽指定教具包限時送達，以及線上競賽前模擬錄影與監測等都與原實體競賽規劃不同，目的就是要讓競賽在公平、公正、公開下順利完成。
本屆競賽主題，以聯合國永續發展目標SDGS的「健康與福祉」為主軸，著重疫情下的老人關懷，從獲獎作品驚嘆，小學生的創意爆發力不容小覷，含括提醒老人按時服藥及安全用藥裝置、疫情中方便老人運動的裝置、防撞防跌的安全智慧手杖、克服帕金森氏症的多功能智能機、解決行動不便的循跡感測器等，這些充分展現機電整合能力設計並實作出的工具，很難想像均都是出自小學生之手。
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