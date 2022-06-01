聯想筆電新機即日起在台上市 仁寶、緯創沾光

PC巨頭聯想（Lenovo）今（1）日宣布，最新電競筆電Legion、IdeaPad Gaming 系列與輕奢Yoga系列即日起在台上市，全系列搭載第12代Intel Core 處理器，市場看好，隨著聯想新機在台上市，相關供應鏈仁寶（2324）、緯創（3231）、精英（2331）可望受惠。

聯想今日召開線上發表會，在台公開新品包含今年CES新亮相的WQHD+ 16 吋Legion 5i Pro，和WQHD的Legion 5i；以及5月初才全球發表的高階電競機種Legion 7i、Legion Slim 7i，與輕薄高效的Yoga系列，包括商務級Yoga Slim 9i、效能強勁的Yoga Slim 7i Pro X和Yoga Slim 7i Pro ，和僅984克起的輕薄Yoga Slim 7i Carbon。

聯想指出，本次新品全系列搭載第12代Intel Core處理器，外型改版升級強調精品特色，不論是產品或是外包裝皆以回收材質打造，加速實現Lenovo的ESG永續發展目標。此外，Lenovo更提供尊榮家用服務（Premium Care）和殿堂玩家服務（Legion Ultimate Support）升級保固方案，讓使用者享有到府維修服務、免費快遞收送維修服務、24小時全年無休電話技術支援，及保固期間每年免費PC健檢一次，完善消費體驗。

聯想台灣區總經理林祺斌指出，根據市調機構Canalys調查，隨著WFA隨處辦公的新工作模式興起，電競和高階機種成為消費者的在商務筆電之外的新選擇。聯想這次推出的產品具有三大特色，第一、新機種搭載英特爾高階處理器，第二、產品包裝都採用可回收再生材料，第三、服務，產品最高可享三年保固。

去年Lenovo發表ESG永續報告，宣布至2025、26會計年度以前，所有個人電腦產品原料都將包含再生回收材料，所使用的塑膠包裝也將有90%來自回收材質。為落實永續發展，Lenovo全新第7代筆電引入更多的回收材料，包括回收金屬，塑膠和織物，Yoga Slim 9i機種採用再生鋁製成。未來更計劃導入 OBP （海洋塑膠）和 CL PCR作為筆電材料 。包裝材料也是使用回收材料，Yoga及Legion系列有90%的防撞包材採用再生塑膠，減少一次性塑膠，並採用受到產銷監管的森林驗證（FSC）紙包材，每年可以保護10,000棵樹木。

聯想台灣供應鏈包含仁寶、緯創、精英，其中，仁寶主要供應消費型筆電及桌機，商務機種則由緯創負責，精英則負責主板代工。市場看好，隨著聯想新機上市，相關供應鏈可望受惠。