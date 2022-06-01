振樺電旗下瑞傳董事長換人 陳茂強卸任、林宗德接棒
工業電腦大廠振樺電（8114）旗下瑞傳科技在PC品牌大廠華碩（2357）入股後，進入新階段，振樺電今（1）日公告，子公司瑞傳董事會選任董事長，振樺電董事長陳茂強卸任，由振樺電全球運籌中心營運長暨財務長林宗德接任瑞傳新董事長，於今日生效。
振樺電代子公司瑞傳公告法人董事代表人變動，由陳茂強改為林宗德，隨著法人董事代表人異動，瑞傳董事會選任新任董事長，由林宗德接任。
振樺電去年宣布瑞傳引進策略投資人華碩，今年3月底啟動第二階段投資計畫，華碩砸下8.25億元，進一步取得瑞傳15%股權，本次交易完成後，振樺電持股瑞傳降至55%，仍合併控制瑞傳子公司。
振樺電為深化與華碩之策略聯盟合作關係，共同打造瑞傳成為工業物聯研製中心，去年引進華碩投資時已預告，將會有兩階段投資計畫。
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