華碩Vivobook快閃店進駐元宇宙 擺拍贏NFT

PC品牌大廠華碩（2357）ASUS Vivobook首度與潮流藝術家聯名合作，推出ASUS Vivobook 13 Slate OLED Philip Colbert與ASUS Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington限定版，活潑搶眼的外觀設計，盡顯個人風格。除筆電販售外，華碩於元宇宙Decentraland開設ASUS Vivobook快閃店，6月底前註冊會員，暢遊「龍蝦之都」、參與尋寶活動，有機會獲得專屬服裝。

華碩表示，亦可於Instagram/TikTok/Twitter上傳模仿Philip Colbert經典NFT姿勢的照片或影片，並增加個人創意，由Philip Colbert選出30位優勝者，贏得Philip Colbert NFT。

華碩指出，實用多變ASUS Vivobook 13 Slate OLED推出以來深獲好評，13.3吋OLED專屬行動劇院輕鬆帶著走，隨附ASUS PEN 2.0觸控筆，揮灑創意不設限。無論是經典設計的龍蝦先生或LA迷幻風格棕櫚樹，皆充分表達自我風格，從外包裝、支架保護套、磁吸式鍵盤、鍵盤貼紙、筆電包、磁吸筆套、智慧保護殼1和龍蝦公仔觸控筆支架2都以專屬主題設計；另推出ASUS Marshmallow藝術家限定版滑鼠供選購。