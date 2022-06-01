戴爾推出逾500項儲存軟體創新 將於今年第3季全球上市

戴爾（DELL）針對其領先業界的儲存解決方案推出超過500項軟體創新功能，以提升智能、自動化、網路防衛及多雲靈活性為目標，具備各項優化軟體的Dell PowerStore、PowerMax及PowerFlex預計將於2022年第3季全球上市。

戴爾副董事長暨共同營運長Jeff Clarke表示，全球許多客戶都希望能在戴爾科技集團的協助之下盡快將數據轉換為競爭優勢，因此我們現正針對各項產品推出全方位的軟體創新，期能協助客戶充分運用其數據及資源。

戴爾儲存軟體創新推出500多項軟體提升PowerStore、PowerMax及PowerFlex系列，以有效加快數據分析速度、提高多雲數據可控性並強化資安韌性，且不增加現有客戶的成本負擔。這些進展是繼Project Alpine推出之後，戴爾在儲存軟體創新的最新突破，把戴爾儲存軟體的企業級容量、效能和防護帶到公共雲中。

IQVIA全球儲存總監Ken Boyer表示，IQVIA運用資料科學的力量協助客戶加速臨床開發及改善醫療成效，而推動轉型成果必須仰賴與我們同樣專注於創新的基礎架構合作夥伴。戴爾科技集團的儲存解決方案的創新功能提供我們所需的自動化、安全性，效能及規模，讓我們得以持續探索生命科學的未來。

Dell PowerStore是戴爾史上開發速度最快的全新架構，能將混合工作負載效能提升高達50%，並增加多達66%的儲存容量。客戶僅需5次點擊便可迅速配置software-only高可用性metro複製，藉此輕鬆規劃業務持續性策略。

Dell PowerMax為全球最安全的關鍵任務型儲存解決方案，可提升資安韌性，包括傳統及大型主機部署的離線隔離區（cyber vault）。CloudIQ勒索軟體防衛功能可協助及早偵測網路攻擊，儘量限縮暴露範圍並加速復原速度。PowerMax目前提供多達6,500萬張安全快照，以增強cyber recovery功能，並以新的4:1數據減量比例保證效率提升。

Dell PowerFlex軟體定義基礎架構將透過新的檔案服務整合傳統和現代工作負載，從而在單一平台上實現統合式區塊及檔案功能服務。PowerFlex為來自 Amazon、Google、Microsoft、Red Hat、SUSE和VMware的所有主要Kubernetes和容器編排平台提供最廣泛的檔案及區塊8服務，從而簡化了多雲和 DevOps。

IDC基礎架構系統、平台與技術事業群研究副總裁Eric Burgener表示，越來越多企業尋求能為其分散於各處的數據提供雲端式體驗的IT基礎架構。戴爾科技集團已經為旗下多雲基礎架構規劃了全方位的軟硬體升級，提供更高自動化程度、安全性與可控性。

TD Synnex高階解決方案副總裁Mike Heintzelman認為，戴爾科技集團的儲存解決方案格外獲得客戶青睞的原因在於信譽卓著，且帶來了深具意義的創新，幫助企業跟上不斷變化的市場與IT生態。戴爾儲存解決方案導入的重要軟體創新，將協助企業簡化IT運作，讓其在安全前提下充分發揮數據價值，追求商業創新。