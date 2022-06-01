ViewSonic推出最新24吋手寫觸控顯示器 供智慧講台解方

為實現教室內更完善的數位教學模式，ViewSonic推出24吋手寫觸控顯示器ID2456，搭載通過微軟MPP2.0協定的觸控電容筆，精準呈現書寫的真實筆觸，為學校提供智慧講台解決方案。取代傳統講台上的非觸控電腦螢幕，教師可運用手指完成所有操作，並連接教室原有的投影設備，為不同教育現場帶來更直覺的數位互動教學體驗。

ViewSonic電磁、觸控及認證事業總經理李榕峻表示，ViewSonic積極推動教育數位轉型，持續引領創新的數位教學發展。之前為滿足教學現場的數位書寫需求，推出輕巧好攜帶的7吋、13吋手寫液晶顯示器，成為教師們精進數位教學能力的好幫手。

我們也觀察到智慧教室成為發展趨勢，其中講台扮演了更重要的角色，是智慧教室的控制中心，因此推出以ID2456為核心的智慧講台解決方案。它讓原本只能單向投影的教學環境，瞬間化身為即時互動的智慧教室，教師也能盡情發揮教學創意，與學生達成更好的互動。

24吋手寫觸控顯示器ID2456應用在大學教室或演講廳，投射式電容(PCAP)觸控螢幕提供10指準確迅速的觸控功能，讓教師直覺性的用手指來操控，比如開啟檔案、編輯教材或拖拉畫面，不再需要滑鼠、鍵盤、簡報筆等傳統工具，進化為智慧講台。再透過4K HDMI輸出埠，連接教室原有的投影機或大型LED顯示器，即可在大螢幕上呈現4K高畫質，簡單操作特性，讓數位教學更加靈活。

觸控電容筆提供真實自然書寫體驗，教師能一邊講課、一邊從容在螢幕上註記。採用MPP2.0技術、支援4096高階筆壓感測，可維持老師的書寫習慣，精準呈現筆跡與字體大小，用力書寫還會加粗字體。同時提供正負50度傾斜感應，輔以顯示器的防手掌誤觸功能，讓老師就像以往書寫在黑板上。

不論是實體課堂、線上學習或複合教學，ID2456搭配myViewBoard數位教學平台，應用多元的教學素材和模板，結合數位白板和即時分組討論等功能，可增加課程豐富性。

除了作為智慧講台，ID2456亦可當作桌上型數位白板，讓同學進行小組討論時，達到更好的互動。15至70度傾角的調整功能，能以符合人體工學的姿勢來操作，應用在任何情境皆可達到最佳狀態，並將討論結果直接數位化，落實無紙化學習。