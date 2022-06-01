5月PMI續跌創近二年最慢擴張速度 NMI重挫轉為緊縮

中經院今（1）日發布5月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連續23個月呈現擴張，惟指數持續回跌至53.5，創下2020年7月以來最慢擴張速度。其中，最具領先反應景氣動態的新增訂單與生產指數皆呈現緊縮，是5月台灣製造業PMI擴張速度趨緩的主因。

中經院院長張傳章指出，繼4月新增訂單轉為緊縮，5月連生產指數也轉為緊縮，中斷連續22個月擴張，主要是受到延單、下修砍單，以及疫情影響產線人力調動等因素所致。另，值得注意的還有，2月起俄烏戰爭使得原物料價格指數再度回升到80以上，但5月該指數則是大幅下跌14.8來到69.3，是2012年7月創編以來最大的回跌幅度。

張傳章表示，廠商在面臨新增訂單、生產指數轉為緊縮，以及原物料價格鬆動和去庫存壓力攀升下，製造業未來六個月展望自2020年8月以來首次呈現緊縮，5月指數再重跌8.9至44，且六大產業更是從2020年6月以來，首次全數回報呈現緊縮。依指數緊縮速度排序為基礎原物料產業、食品暨紡織產業、電力暨機械設備產業、交通工具產業、化學暨生技醫療產業與電子暨光學產業。

中經院副院長王健全分析，今年製造業景氣有上熱下溫、上肥下瘦，以及電子優於資訊等三大特色。

王健全說明，上熱下溫，指的是景氣上半年、特別是第1季比較熱，4月以後出口接單開始下滑，主因是中國大陸封城對廠商第2季營收產生影響，以及美中經濟成長率下修，對台灣3C產品需求降低，而通膨也會持續抑制終端需求，導致經濟前景不確定性增加。至於上肥下瘦則是指上游好、中下游比較不好。電子優於資訊則因電子業持續受惠於5G、高效能運算、物聯網等新興商機，表現有支撐，相較之下消費性產品需求轉弱，資訊業受到影響。

5月台灣非製造業經理人指數（NMI）則是中斷連續十個月擴張轉為緊縮，指數驟跌10至45.1，為2020年5月以來最快緊縮速度。未來六個月展望指數則是已連續二個月緊縮，指數續跌9.9至35.8，是2020年6月以來最快緊縮速度。

且NMI八大產業更是自2021年6月以來，首次全數回報未來六個月展望呈現緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為住宿餐飲業、金融保險業、零售業、批發業、運輸倉儲業、資訊暨通訊傳播業、營造暨不動產業與教育暨專業科學業。