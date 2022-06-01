快訊

中央推動專責病房照顧輔佐人員 照護6床每班8小時5千元

兒童病歿再增2例 1個月大男嬰、5個月大女嬰在家死亡

今增8.8萬例本土確診、122病歿 2嬰孩家中過世

5月PMI續跌創近二年最慢擴張速度 NMI重挫轉為緊縮

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中經院今（1）日發布5月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連續23個月呈現擴張，惟指數持續回跌至53.5，創下2020年7月以來最慢擴張速度。其中，最具領先反應景氣動態的新增訂單與生產指數皆呈現緊縮，是5月台灣製造業PMI擴張速度趨緩的主因。 圖／中經院提供
中經院今（1）日發布5月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連續23個月呈現擴張，惟指數持續回跌至53.5，創下2020年7月以來最慢擴張速度。其中，最具領先反應景氣動態的新增訂單與生產指數皆呈現緊縮，是5月台灣製造業PMI擴張速度趨緩的主因。 圖／中經院提供

中經院今（1）日發布5月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連續23個月呈現擴張，惟指數持續回跌至53.5，創下2020年7月以來最慢擴張速度。其中，最具領先反應景氣動態的新增訂單與生產指數皆呈現緊縮，是5月台灣製造業PMI擴張速度趨緩的主因。

中經院院長張傳章指出，繼4月新增訂單轉為緊縮，5月連生產指數也轉為緊縮，中斷連續22個月擴張，主要是受到延單、下修砍單，以及疫情影響產線人力調動等因素所致。另，值得注意的還有，2月起俄烏戰爭使得原物料價格指數再度回升到80以上，但5月該指數則是大幅下跌14.8來到69.3，是2012年7月創編以來最大的回跌幅度。

張傳章表示，廠商在面臨新增訂單、生產指數轉為緊縮，以及原物料價格鬆動和去庫存壓力攀升下，製造業未來六個月展望自2020年8月以來首次呈現緊縮，5月指數再重跌8.9至44，且六大產業更是從2020年6月以來，首次全數回報呈現緊縮。依指數緊縮速度排序為基礎原物料產業、食品暨紡織產業、電力暨機械設備產業、交通工具產業、化學暨生技醫療產業與電子暨光學產業。

中經院副院長王健全分析，今年製造業景氣有上熱下溫、上肥下瘦，以及電子優於資訊等三大特色。

王健全說明，上熱下溫，指的是景氣上半年、特別是第1季比較熱，4月以後出口接單開始下滑，主因是中國大陸封城對廠商第2季營收產生影響，以及美中經濟成長率下修，對台灣3C產品需求降低，而通膨也會持續抑制終端需求，導致經濟前景不確定性增加。至於上肥下瘦則是指上游好、中下游比較不好。電子優於資訊則因電子業持續受惠於5G、高效能運算、物聯網等新興商機，表現有支撐，相較之下消費性產品需求轉弱，資訊業受到影響。

5月台灣非製造業經理人指數（NMI）則是中斷連續十個月擴張轉為緊縮，指數驟跌10至45.1，為2020年5月以來最快緊縮速度。未來六個月展望指數則是已連續二個月緊縮，指數續跌9.9至35.8，是2020年6月以來最快緊縮速度。

且NMI八大產業更是自2021年6月以來，首次全數回報未來六個月展望呈現緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為住宿餐飲業、金融保險業、零售業、批發業、運輸倉儲業、資訊暨通訊傳播業、營造暨不動產業與教育暨專業科學業。

張傳章表示，由於人民自主防疫、升息、通膨，以及中國大陸封控，造成斷鏈和需求下降，以及確診人數激增影響人力調度，因此使得5月NMI指數重挫。

5月台灣非製造業經理人指數（NMI）則是中斷連續十個月擴張轉為緊縮，指數驟跌10至45.1，為2020年5月以來最快緊縮速度。未來六個月展望指數則是已連續二個月緊縮，指數續跌9.9至35.8，是2020年6月以來最快緊縮速度。 圖／中經院提供
5月台灣非製造業經理人指數（NMI）則是中斷連續十個月擴張轉為緊縮，指數驟跌10至45.1，為2020年5月以來最快緊縮速度。未來六個月展望指數則是已連續二個月緊縮，指數續跌9.9至35.8，是2020年6月以來最快緊縮速度。 圖／中經院提供

製造業

延伸閱讀

打擊通膨不手軟 中經院估央行6月升息半碼至1碼

5月市占第一！三陽董座吳清源：除了市占我更重視心占

三陽SYM機車 5月拿下銷售冠軍

中經院：5月PMI創近2年新低 NMI受疫情衝擊急凍

相關新聞

台積電、特斯拉生產線都攻下！高工學歷黑手老闆如何搶下全球市占翻身台灣隱形冠軍？

世界級傳動元件大廠台灣精銳，今年5月轉上市。這家隱身中科的隱形冠軍，幾乎年年賺上一個股本，卻鮮少人知道，它當年轉型挺過兩場存亡挑戰，靠著MIT自有品牌，成功打進世界盃。

外界看衰半導體後市 聯電卻逆勢投資1450億！晶圓二哥前進新加坡蓋新廠背後2個盤算

22年來沒有在新加坡擴建新產能的聯電，為何在外界看衰半導體後市之際，逆勢投資？

拜登剛訪南韓 英特爾和三星CEO立刻密謀合作 台積電龍頭地位將不保？

三星31日發布聲明表示，三星電子副會長李在鎔與英特爾執行長基辛格近日在南韓會面，討論在數個領域展開合作。市場預期，隨著半導體晶片微縮難度越來越高，為了在晶圓代工領域和台積電比拚，雙方合作可能性將因此升高。

前台積電工程師揭台積人DNA 是這四個字

台積電是許多年輕世代夢寐以求夢幻企業，一位前台積電工程師分享他在台積電長達7年主任工程師，後來決定自己出來創業歷程。他指...

台積電的護國小神山 創意+精材+采鈺

落難的台積電終於有了像樣的反彈，不過比起台積電，身為子公司的創意、精材、采鈺的走勢更強，頗有扮演集團多頭漲勢領頭羊的架式！

矽晶圓價值已被低估 下半年有望重整多頭旗鼓

各產業處於庫存調整的利空之際，矽晶圓是少數仍供不應求、訂單已被預訂一空的產業，並最快在下半年進入漲價循環，環球晶、台勝科營運可望再高歌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。