采威國際與甲骨文策略合作 加速帶動中小企業產業轉型

采威國際（6868）宣布與甲骨文策略合作，雙方期許在雲端軟體服務、資料庫維運服務上，都可以充分發揮彼此優勢與整合能量，加速帶動國內中小企業產業轉型。

采威國際在資訊服務業深耕20年以上，目前客戶數已超過5,000家，標榜為全球國際軟體與雲端大廠最佳銷售及合作夥伴。釆威國際已訂明年申請轉上櫃。

采威國際董事長蕭哲君指出，一直以來，采威國際就專注於提供中小企業與隱形冠軍客製化的整合資訊系統，也因此非常理解中小企業目前所面臨的問題與痛點。

采威國際分別於2017年獲微軟「年度合作夥伴獎」、「國家卓越夥伴獎」，並與Microsoft、Oracle 、Autodesk、SAP、Checkpoint、CEC等雲端大廠為合作夥伴。

針對未來佈局，蕭哲君說，隨著數位科技的蓬勃發展，采威國際身為台灣數位轉型的化育者，看到了國內各級產業的數位轉型需求，也了解到跨領域合作結盟與數位轉型及淨零轉型，是未來產業成長的關鍵與挑戰。

采威國際近期投入大量研發人力建置企業健檢、AI診斷與雲端SaaS服務平台，為中小企業數位化把脈與問診，提供一站式服務的解決方案。

蕭哲君表示，未來采威國際將會運用AI與雲端技術，結合甲骨文資料庫優勢，發揮1+1>2的效益，為客戶打造轉型所需的AI顧問與一站式的雲端訂閱平台，協助國內產業全面數位轉型，加速帶動國內產業轉型並創造數位經濟。

甲骨文台灣分公司總經理張永慶則指出，采威國際與Oracle的企業結盟，雙方期許在雲端軟體服務、資料庫維運服務上，都可以充分發揮彼此優勢與整合能量。