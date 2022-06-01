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技嘉AORUS邀您與人氣歌手婁峻碩 一起感受電競極限

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
人氣歌手婁峻碩擔任技嘉AORUS品牌代言人。技嘉/提供
人氣歌手婁峻碩擔任技嘉AORUS品牌代言人。技嘉/提供

全球電腦領導品牌GIGABYTE技嘉（2376），旗下頂級電競品牌AORUS一直致力推出效能強大、高規格的電競產品，提供消費者高品質的遊戲體驗，與遊戲玩家們攜手挑戰極限，在遊戲領域中共同展現無所畏懼，勇往直前的精神！技嘉電競品牌AORUS看中人氣歌手婁峻碩全方位的亮眼表現，加上工作之餘常與友人玩電競遊戲，特別邀請婁峻碩成為品牌代言人，共同推出品牌主題曲與音樂MV，藉由婁峻碩最擅長的音樂創作，讓消費者與粉絲們深刻體會AORUS為電競市場提供的服務與價值及全方位極致效能、競無止境！

技嘉電競品牌AORUS因應首次邀約品牌代言人，為此特別推出一系列的行銷活動，邀請消費者一起飆破．競無止境！6月8日至6月30日：推出「AORUS唱無止競」IG濾鏡活動，邀請喜愛AORUS與婁峻碩的消費者們，一同參與AORUS主題曲「競無止境」 的IG濾鏡挑戰，有機會獲得品牌獨家豪禮AORUS 17電競筆電一台。

7月1日起，捷運板南線將打造互動式體驗車廂，讓大眾可以全面感受AORUS×婁峻碩掀起的電競風潮，參加線上互動遊戲者，即可獲得LINE POINTS點數！

電競筆電 技嘉 捷運

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