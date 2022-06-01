前台積電工程師揭台積人DNA 是這四個字

台積電是許多年輕世代夢寐以求夢幻企業，一位前台積電工程師分享他在台積電長達7年主任工程師，後來決定自己出來創業歷程。他指出，台積人的DNA是「使命必達」的責任感，節奏很快、壓力很大；不過，台積電對新人的「容錯率」很高，也有很好的制度，讓資深前輩mentor帶新人，不懂一定要不恥下問，因為一個錯誤可能會引起連鎖反應。

104職涯診所Podcast曾邀請前台積電七年主任工程師謝文彬分享工作的快節奏與高壓實錄、談離職的傻子創業。

半導體徵才要求碩士以上的高學歷職缺為，資訊軟體系統類占68%、研發相關56%、生產製造/品管/環衛類占40%。「三高職缺」的專業技術門檻高、薪資高、工作付出和代價也高。

求職族想要前進半導體，可以先聽過來人經驗談。104職涯診所podcast邀請曾在台積電擔任長達7年主任工程師、現自行創業「臥龍智慧環境」總經理暨執行長謝文彬分享他在護國神山的工作日常、以及為什麼辭職創業。

他說，台積人的DNA是「使命必達」的責任感，節奏很快、壓力很大，像是會議上說「幾天之後」，經常當天下午就會來問進度。由於製程、設備、廠務全部都24小時進行，與他負責的廢水處理與水回收系統環環相扣，輪班成為日常，幾週就會輪假日班，平日則是日班、大夜班、中班，都可能會輪到。

謝文彬建議，想進台積電不一定要是台成清交頂大生，但要確認學經歷一定要符合職務所需的專業，必須有一定程度的專業知識或實作能力。進入後將會發現高手很多，你會給自己必須迎頭趕上很大的壓力，前1、2年可能會很痛苦，心臟必須強一點。不過，台積電對新人的「容錯率」很高，也有很好的制度，讓資深前輩mentor帶新人，不懂一定要不恥下問，因為一個錯誤可能會引起連鎖反應，找出事件的真因root cause、以及其中的思考邏輯是台積電很重視的事。